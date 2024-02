Vincent Sierro spielt bei Toulouse gross auf (Archivbild) Keystone

Im «Schweizer-Duell» zwischen Monaco und Toulouse spielt Vincent Sierro eine Hauptrolle. Beim 2:1-Sieg der Gäste schiesst er ein Tor selbst und bereitet das andere vor.

In der 41. Minute trat Sierro einen Freistoss in der Nähe der Seitenlinie und aus wohl über 30 Metern Distanz zum Tor. Alle erwarteten eine Flanke in die Mitte – auch Monaco-Goalie Philipp Köhn. Doch der Toulouse-Captain schoss direkt und erwischte den überraschten Köhn mit einem Aufsetzer.

Es war der zweite Saisontreffer des 28-jährigen Mittelfeldspielers, der später auch am Ursprung des zweiten Tors stand. Sein Eckball in der 70. Minute fand Logan Costa, der zum 2:1 für die Gäste einschob. Das Heimteam, bei dem neben Köhn auch Denis Zakaria durchspielte, musste sich trotz mehr Spielanteilen geschlagen geben.

sda