Gut 600 Millionen Euro an Gehältern wird in der Ligue 1 ausgeschüttet. Mit Abstand am meisten verdienen kann man bei Paris Saint-Germain. Wie viel die Schweizer absahnen, erfährst du hier.

Die 468 Kaderspieler der 18 Ligue-1-Mannschaften kommen gemäss Berechnungen von «capology» insgesamt auf ein Gehaltsvolumen von 606 Millionen Euro. Das Durchschnittssalär in der obersten französischen Spielklasse beträgt knapp 1,3 Mio. Euro.

Die Top 10 der bestbezahlten Spieler der Ligue 1 in der Saison 24/25 wird angeführt von Ousmane Dembélé. Der pfeilschnelle PSG-Flügelspieler kommt auf ein Brutto-Jahresgehalt von 20 Millionen Euro. Der 27-Jährige streicht also 384'615 Euro pro Woche ein. Nicht eingerechnet beim Basisgehalt sind noch 5 Mio. Boni.

Platz 2 gehört Teamkollege Lucas Hernández, der 28-jährige Verteidiger kassiert 19 Mio. Euro (365'385 Euro pro Woche). Marquinhos ist mit 16,8 Mio. Euro (323'077 Euro pro Woche) ebenfalls auf dem Podest.

Die Ränge 4 bis 17 (!) belegen ebenfalls allesamt PSG-Spieler. Milan Skriniar (16,36 Mio. Euro plus evtl. Boni in Höhe von 3,64 Mio.), Marco Asensio (14,55 Mio. Euro plus evtl. Boni in Höhe von 3,64 Mio.), Achraf Hakimi (14,55 Mio. Euro), Gianluigi Donnarumma (12,73 Mio. Euro plus evtl. Boni in Höhe von 5,45 Mio.), Randal Kolo Muani (12,73 Mio. Euro) sowie die Spanier Fabian Ruiz (9,09 Mio. Euro) und Juan Bernat (8,76 Mio. Euro) schaffen es in die Top 10.

Der erste Nicht-PSG-Profi in der Rangliste ist Pierre-Emile Højbjerg auf Rang 18. Der Däne wechselte in diesem Sommer von Tottenham zu Marseille und erhält bei den Südfranzosen ein Salär von 6,18 Mio. Euro.

So viel kassieren die acht Ligue-1-Schweizer

Auf Platz 37 findet sich Breel Embolo wieder. Der 27-jährige Stürmer hat in Monaco ein Basisgehalt von 4,02 Mio. (77'308 Euro pro Woche). 120'000 Euro weniger Jahres-Salär hat auf dem Papier sein Teamkollege Denis Zakaria. Der 27-jährige Mittelfeldspieler kriegt also 3,9 Mio. Euro oder 75'000 Euro in der Woche (Platz 39).

Denis Zakaria und Breel Embolo spielen im gleichen Verein. KEYSTONE

Auf Rang 114 ist Philipp Köhn, der bei den Monegassen 1,1 Mio. Euro (21,154 Euro pro Woche) kassiert. Auf Platz 143 reiht sich Ulisses Garcia ein. Der Ex-YB-Profi verdient in Marseille 900'000 Euro im Jahr oder 17'308 Euro in der Woche. Den 169. Rang belegt Jordan Lotomba. Der 25-jährige Verteidiger streicht bei Nizza jährlich 760'000 Euro (14'615 Euro pro Woche) ein.

Auf Platz 231 ist Becir Omeragic. Der ehemalige FCZler verdient in Montpellier 550'000 Euro. Das sind 10'577 Euro pro Woche für den 22-jährigen Abwehrspieler. Rang 293 gehört Vincent Sierro. Der 28-jährige Mittelfeld-Stratege erhält von Toulouse 360'000 Euro im Jahr oder 6'923 Euro pro Woche. Platz 343 gehört Gabriel Barès. Der ehemalige U21-Natispieler in Diensten von Montpellier verdient 240'000 Euro jährlich oder 4'615 Euro die Woche.

