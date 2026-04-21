Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Hat mich stärker gemacht» Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

Jan Arnet

21.4.2026

Tahirys Dos Santos bei seiner Vertragsunterschrift beim FC Metz.
Tahirys Dos Santos bei seiner Vertragsunterschrift beim FC Metz.
x/FCMetz

Tahirys Dos Santos hat die Brandkatastrophe von Crans-Montana an Silvester überlebt – trotz schwerster Verbrennungen. Jetzt unterschreibt der 19-Jährige seinen ersten Profivertrag in der Ligue 1.

Jan Arnet

21.04.2026, 07:25

21.04.2026, 07:27

Der französische Verteidiger hatte den Jahreswechsel in der Bar «Le Constellation» gefeiert, als es zur Katastrophe kam. Er gehörte zu den Überlebenden, zog sich jedoch massive Verletzungen zu. Rund ein Drittel seines Körpers wurde verbrannt.

Zunächst wurde Dos Santos in einer Spezialklinik in Stuttgart behandelt, später in seine Heimatstadt Metz verlegt. Dort kämpfte er sich zurück – Schritt für Schritt. Nun zahlt sich sein Durchhaltewille aus: Der talentierte Fussballer hat beim FC Metz seinen ersten Profivertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Dies teilte der Tabellenletzte der Ligue 1 am Montag mit.

Ein Moment mit besonderem Stellenwert

«Das ist der Höhepunkt vieler Jahre harter Arbeit, Opfer und Entschlossenheit, um meinen Kindheitstraum zu verwirklichen», wird der Teenager in einer Medienmitteilung zitiert. «Dieser Moment hat nach den schwierigen Monaten, die ich im Krankenhaus durchlebt habe, einen ganz besonderen Stellenwert. Diese Prüfung hat mich stärker gemacht und mir beigebracht, niemals aufzugeben.»

Brandopfer von Crans-Montana. Emotionaler Empfang für Tahirys Dos Santos beim FC Metz

Brandopfer von Crans-MontanaEmotionaler Empfang für Tahirys Dos Santos beim FC Metz

Dos Santos dankt seinen Eltern für den Support und spricht den anderen Opfern der Silvesternacht in Crans-Montana, die noch immer an den Folgen leiden, seine Unterstützung aus: «Gebt die Hoffnung niemals auf.»

Meistgelesen

«Absolut lächerlich!» – Haslital-Bevölkerung kanzelt Armee ab
Berner zu 2 Jahren Haft verurteilt – erst nach 25 Jahren kommt er frei
Zeit für Wal-Rettung in der Ostsee drängt – Wasserstände sinken wieder
Trump bittet zum Casting für seine neue Justiz-Kampfmaschine
Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

Fussball-News

Horrende Preise und Sitzplatz-Chaos. WM-Tickets bringen Fussball-Fans auf die Palme – hat die FIFA bei der Vergabe getrickst?

Horrende Preise und Sitzplatz-ChaosWM-Tickets bringen Fussball-Fans auf die Palme – hat die FIFA bei der Vergabe getrickst?

«... dann ärgere ich mich sehr». Das bringt Nati-Coach Murat Yakin so richtig auf die Palme

«... dann ärgere ich mich sehr»Das bringt Nati-Coach Murat Yakin so richtig auf die Palme

Fussball-Legende. Hagi folgt als rumänischer Nationaltrainer auf verstorbenen Lucescu

Fussball-LegendeHagi folgt als rumänischer Nationaltrainer auf verstorbenen Lucescu

Verspielt Arsenal den Titel?. Das Meisterrennen in der Premier League wird zum Hitchcock

Verspielt Arsenal den Titel?Das Meisterrennen in der Premier League wird zum Hitchcock

Drei Promotion-League-Klubs mit Lizenz. Nur Bellinzona ohne Spielberechtigung für nächste Saison

Drei Promotion-League-Klubs mit LizenzNur Bellinzona ohne Spielberechtigung für nächste Saison