Tahirys Dos Santos hat Brand in Crans-Montana überlebt – jetzt erhält er Profivertrag in Ligue 1

Tahirys Dos Santos bei seiner Vertragsunterschrift beim FC Metz. x/FCMetz

Tahirys Dos Santos hat die Brandkatastrophe von Crans-Montana an Silvester überlebt – trotz schwerster Verbrennungen. Jetzt unterschreibt der 19-Jährige seinen ersten Profivertrag in der Ligue 1.

Der französische Verteidiger hatte den Jahreswechsel in der Bar «Le Constellation» gefeiert, als es zur Katastrophe kam. Er gehörte zu den Überlebenden, zog sich jedoch massive Verletzungen zu. Rund ein Drittel seines Körpers wurde verbrannt.

Zunächst wurde Dos Santos in einer Spezialklinik in Stuttgart behandelt, später in seine Heimatstadt Metz verlegt. Dort kämpfte er sich zurück – Schritt für Schritt. Nun zahlt sich sein Durchhaltewille aus: Der talentierte Fussballer hat beim FC Metz seinen ersten Profivertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Dies teilte der Tabellenletzte der Ligue 1 am Montag mit.

Ein Moment mit besonderem Stellenwert

«Das ist der Höhepunkt vieler Jahre harter Arbeit, Opfer und Entschlossenheit, um meinen Kindheitstraum zu verwirklichen», wird der Teenager in einer Medienmitteilung zitiert. «Dieser Moment hat nach den schwierigen Monaten, die ich im Krankenhaus durchlebt habe, einen ganz besonderen Stellenwert. Diese Prüfung hat mich stärker gemacht und mir beigebracht, niemals aufzugeben.»

Dos Santos dankt seinen Eltern für den Support und spricht den anderen Opfern der Silvesternacht in Crans-Montana, die noch immer an den Folgen leiden, seine Unterstützung aus: «Gebt die Hoffnung niemals auf.»