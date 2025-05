Nati-Star in die Top 11 gewählt Zakaria glänzt als Captain in Monaco: «Hütter ist wie ein Vater für mich»

Adi Hütter und Denis Zakaria verstehen sich ausgezeichnet. imago

Denis Zakaria enttäuschte bei Juventus und Chelsea, doch seit seiner Ankunft in Monaco läuft es für den Mittelfeldspieler rund. Nun führte der Genfer das Team als Captain gar in die Champions League – und wird von der Fachpresse gefeiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Denis Zakaria wurde von «L'Équipe» in die Top 11 der Ligue 1 gewählt.

Der Mittelfeld-Puncher führte als Captain Monaco in die Champions League.

Der Genfer profitiert vom Vertrauen seines Trainers Adi Hütter. Den Österreicher sieht er gar als Vaterfigur.

Das Schweizer Trio in Monaco (Zakaria, Embolo, Köhn) könnte nächste Saison noch anwachsen. Mehr anzeigen

Am Samstag vor einer Woche besiegte Monaco zuhause Lyon mit 2:0 und sicherte sich so einen Spieltag vor Schluss die Champions-League-Qualifikation. Den Endstand markierte dabei Denis Zakaria. Am Ende resultierte Rang 3 – hinter PSG und Marseille – für das Team aus dem Fürstentum.

Grossen Anteil am Erfolg hat dabei Zakaria. Der Genfer ist in der Zentrale eine Wucht. Doch nicht nur physisch überzeugt der defensive Mittelfeldspieler, der 28-Jährige erzeugt auch Torgefahr. In 34 Pflichtspielen schoss Zakaria 7 Tore und gab 4 Vorlagen. Zum Vergleich: In seinen bisherigen 59 Länderspielen kommt er auf 3 Treffer. Kein Wunder, hat ihn «L'Équipe» in seine Top 11 der Saison gewählt.

Die fixe Teilnahme an der Königsklasse bezeichnet Zakaria im Interview mit der französischen Sport-Zeitung als «Befreiung». Obwohl der Glaube stets vorhanden gewesen sei, sei am Ende doch ein wenig Druck vorhanden gewesen, gibt er zu. «Es war meine erste Saison als Captain, deshalb lag es mir besonders am Herzen, dass sich die Mannschaft für die Champions League qualifiziert», sagt Zakaria.

Captainamt zuerst abgelehnt

Bereits in der letzten Spielzeit hätte er die Binde tragen können, lehnte aber ab. «Ich war neu im Verein und für mich gab es bereits Captains, die ihren Job sehr gut gemacht haben. Es war nicht die richtige Zeit und nicht das Richtige. In dieser Saison war es anders. Viele Spieler waren gegangen, es war eine neue, jüngere Mannschaft. Ich habe klar und deutlich gesagt, dass ich es gerne mache», erläutert Zakaria, der im Sommer 2023 von Chelsea kam.

Wie er seine Rolle definiert? «Das Wichtigste für mich ist, auf dem Platz ein Captain zu sein und mit gutem Beispiel voranzugehen. Wenn dir alle folgen, machst du deinen Job gut. Das hindert mich aber nicht daran, meine Stimme zu erheben, wenn es nötig ist», resümiert Zakaria. Zwar sei er ein ruhiger Typ, aber wenn Captain eines jungen Teams müsse man auch gelegentlich auf den Tisch hauen, wenn es nicht gut laufe, ergänzt er. Zugute in seiner Rolle als Leader kommt ihm dabei sein Charakter: «Ich bin ein recht offener und positiver Mensch.»

Mit der aktuellen Mannschaft war der Umgang aber einfach: «Es gab nicht zu viele Probleme, man musste nicht zu sehr die Polizei spielen», berichtet Zakaria. Er habe auch versucht, zwei, drei gemeinsame Mannschaftsabende zu organisieren. «Mit Breel waren wir das in Deutschland gewöhnt. In Frankreich gibt es diese Kultur etwas weniger», meint Zakaria, der gemeinsam mit Embolo bei Gladbach spielte.

Timing bei Juve und Chelsea nicht gepasst

Er wolle seinen Mitspielern helfen, die kleinen Details richtigzumachen, um in der Karriere vorwärtszukommen. Zakaria: «Alle Spieler hier haben das Potenzial, das Talent und die Qualitäten. Aber um noch weiter nach oben zu kommen, kommt es auf die mentale Stärke an.»

Zakaria weiter: «Als ich bei Juventus (von Januar bis August 2022) und Chelsea (von September 2022 bis Juni 2023) war, war ich vielleicht noch nicht bereit dafür. Manchmal gibt es Dinge, die man nicht in der Hand hat – dabei muss man stark bleiben. Ich habe immer alles gegeben, aber vielleicht war es nicht das richtige Timing.» Zudem habe er in dieser Zeit auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, konstatiert er.

Hütter schenkt Zakaria Vertrauen

Im Monaco traf Zakaria wieder auf Adi Hütter, der ihn schon bei YB (2015-2017) sowie in Gladbach (2021-2022) trainierte. «Bei Juve mit (Massimiliano) Allegri – der ein sehr grosser Trainer ist – gab es nicht so viel Kontakt zu den Spielern. Und in Chelsea war es mental sehr schwer gewesen. Es war wichtig für mich, einen neuen Anlauf zu nehmen und einen Trainer zu haben, der mir vertraut. Er kennt mich, seit ich 17 oder 18 Jahre alt bin. Ich betrachte ihn wie einen Vater. Die Beziehung hat sich nicht verändert, das ist auch unsere Stärke», schwärmt Zakaria.

Bei Juve lief es Denis Zakaria nicht. Getty

Weniger innig scheint für Aussenstehende sein Verhältnis zu Murat Yakin zu sein. Im zentralen Mittelfeld setzt der Nati-Trainer eigentlich fix auf Granit Xhaka und Remo Freuler. Yakin sieht deshalb Zakaria auch als Option im Abwehrzentrum.

Ob der 28-Jährige nochmals anderswo ein neues Abenteuer wagen will? «Ich habe einen Vertrag bis 2028, ich bin hier sehr, sehr glücklich, ich liebe mein Team, ich liebe meinen Verein. Im Fussball weiss man nie, ich bin nicht mehr so jung, aber im Moment stelle ich mir keine allzu grossen Fragen.»

Kommt ein weiterer Schweizer nach Monaco?

Vielleicht wächst die Schweizer Fraktion im Fürstentum – neben Zakaria und Embolo noch Goalie Philipp Köhn – weiter an. So soll laut «SFM Football» der Klub Interesse an Zeki Amdouni zeigen. Der Stürmer war zuletzt von Burnley an Benfica ausgeliehen.

Zakaria scheint übrigens ein grosser Messi-Fan zu sein. Bei einer von Teamkollege Thilo Kehrer organisierten Benefiz-Gala im Monaco ersteigerte der Nati-Spieler für 48'000 Euro ein signiertes Messi-Miami-Trikot, wie «L'Équipe» berichtet. Auch Embolo oder Bayerns Leroy Sané waren beim Event live dabei. Kylian Mbappé legte bei der Auktion telefonisch 32'000 Euro für einen von NBA-Star Victor Wembanyama signierten Basketball auf den Tisch. Monaco-Coach Adi Hütter sicherte sich für 6000 Euro ein unterschriebenes Trikot von David Beckham.