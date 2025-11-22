Im Nationalteam Kollegen, im Verein Gegner: Breel Embolo (links) geht im Duell mit Denis Zakaria als Sieger hervor. Bild: Keystone

Breel Embolo geht als Sieger aus dem Schweizer Duell mit Denis Zakaria hervor. Er gewinnt mit Rennes gegen Monaco, das nach einer Roten Karte gegen Zakaria in Unterzahl agieren muss.

Keystone-SDA SDA

Zakaria wurde in seinem zweiten Spiel nach überstandener Verletzungspause in der 66. Minute des Feldes verwiesen, nachdem er einen Gegenspieler von hinten übel gefoult hatte. Sieben Minuten später traf Breel Embolo mittels Kopfball zum 3:0 gegen seinen ehemaligen Verein. Für den Schweizer Nationalspieler war es der vierte Saisontreffer, der zweite in Folge.

Paul Pogba feierte bei Monaco sein Comeback nach verbüsster Dopingsperre und mehreren Verletzungen. Seit September 2023 bestritt der Weltmeister von 2018 kein Profispiel mehr. Nun, mehr als zwei Jahre später, kam er in der Partie gegen Rennes in der Schlussphase zu einem Kurzeinsatz.