16. Minute: Zakaria köpft Monaco in Front Beim Spiel zwischen der AS Monaco und Stade Brest ist es Nati-Star Denis Zakaria, der das Heimteam in Führung bringt. 05.11.2023

Denis Zakaria erzielt sein erste Tor in diesem Kalenderjahr. Der Schweizer Internationale trifft in der 11. Ligue-1-Runde beim 2:0-Heimsieg der AS Monaco gegen Brest zum 1:0.

In der 16. Minute lenkte Zakaria einen Eckball des Russen Alexander Golowin mit dem Kopf ins Tor. Nach der Pause gelang dem formstarken Golowin das 2:0.

Zakaria hatte seinen letzten Treffer vor etwas mehr als einem Jahr für den FC Chelsea in der Champions League gegen Dinamo Zagreb erzielt.

Zakaria: «Ein sehr enges Spiel» 231105_MON_BREST_Interview_Zakaria-ITA.mp4 05.11.2023

sda