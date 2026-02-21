  1. Privatkunden
Ligue-1-Leader bezwungen Zakaria trifft – Monaco überrascht in Lens

SDA

21.2.2026 - 19:10

Denis Zakaria trug ein Tor zum Überraschungssieg von Monaco in Lens bei
Denis Zakaria trug ein Tor zum Überraschungssieg von Monaco in Lens bei
Keystone

Auch dank eines Treffers von Denis Zakaria gewinnt die AS Monaco in der 23. Runde beim Ligue-1-Leader Lens mit 3:2.

Keystone-SDA

21.02.2026, 19:10

21.02.2026, 19:17

Zakaria erzielte seinen zweiten Treffer innerhalb einer Woche, nachdem er in der letzten Runde schon beim 3:1 gegen Nantes getroffen hatte. Der Genfer Mittelfeldspieler und Captain der Monegassen schoss in der 70. Minute mit einem wuchtigen Kopfball via Lattenunterkante das 2:2.

Zakaria und Co. sicherten sich den Sieg in Lens innerhalb von zehn Minuten. Folarin Balogun (63. zum 1:2) und Ansu Fati (72. zum 3:2) waren die anderen Torschützen, die das Spiel drehten. Lens, das von den letzten 13 Partien 11 gewonnen hat, war durch Odsonne Edouard und Florian Thauvin mit 2:0 in Führung gegangen.

