Denis Zakaria trug ein Tor zum Überraschungssieg von Monaco in Lens bei Keystone

Auch dank eines Treffers von Denis Zakaria gewinnt die AS Monaco in der 23. Runde beim Ligue-1-Leader Lens mit 3:2.

Keystone-SDA SDA

Zakaria erzielte seinen zweiten Treffer innerhalb einer Woche, nachdem er in der letzten Runde schon beim 3:1 gegen Nantes getroffen hatte. Der Genfer Mittelfeldspieler und Captain der Monegassen schoss in der 70. Minute mit einem wuchtigen Kopfball via Lattenunterkante das 2:2.

Zakaria und Co. sicherten sich den Sieg in Lens innerhalb von zehn Minuten. Folarin Balogun (63. zum 1:2) und Ansu Fati (72. zum 3:2) waren die anderen Torschützen, die das Spiel drehten. Lens, das von den letzten 13 Partien 11 gewonnen hat, war durch Odsonne Edouard und Florian Thauvin mit 2:0 in Führung gegangen.