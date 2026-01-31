  1. Privatkunden
Ligue 1 Zakaria und Köhn gewinnen das Duell mit Embolo

SDA

31.1.2026 - 23:13

Monacos Denis Zakaria weiss auch in der Innenverteidigung zu überzeugen (Archivbild).
Monacos Denis Zakaria weiss auch in der Innenverteidigung zu überzeugen (Archivbild).
Bild: Keystone

In der Ligue 1 kommt es zum Schweizer Duell: Philipp Köhn und Denis Zakaria sind beim 4:0 gegen Rennes mit Breel Embolo die klaren Gewinner.

Keystone-SDA

31.01.2026, 23:13

31.01.2026, 23:15

Zakaria spielte bei Monaco ausnahmsweise nicht im defensiven Mittelfeld, sondern in der Innenverteidigung direkt vor Goalie Köhn. Auch auf dieser Position agierte der Captain souverän und liess bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute kaum etwas zu. Sein Gegenspieler Embolo blieb jedenfalls blass.

Für Monaco war der deutliche Sieg nach zuletzt fünf Spielen mit nur einem Punkt eine Befreiung. Der Rückstand auf die Spitzenplätze bleibt jedoch gross: Leader Lens weist derzeit 19 Punkte Vorsprung auf.

