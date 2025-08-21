Nach der Auftaktniederlage gegen Stade Rennes geraten Adrien Rabiot und Jonathan Rowe aneinander. Und zwar so richtig.
Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille setzt den französischen Nationalspieler Adrien Rabiot und den englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe auf die Transfer-Liste. Die beiden sind in der Kabine aufeinander losgegangen.
«Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe», sagte OM-Präsident Pablo Longoria in einem «AFP»-Interview. «Das ging weit darüber hinaus, was in einem Fussball-Klub oder einer anderen Organisation akzeptabel wäre.» Er selbst sei nicht in der Kabine gewesen, aber bei der Schlägerei habe es angeblich keine Regeln gegeben.
Der 22-jährige Rowe wurde in der vergangenen Saison von Norwich City an Marseille ausgeliehen und in diesem Sommer für 14,5 Millionen Euro fix übernommen. Auch der 53-fache Nationalspieler Rabiot startete in seine zweite Saison beim Vizemeister. Longoria sagt deshalb: «Als Klub sind wir das Opfer. Von solch einem Kampf hat man im Fussball noch nie gehört.»