«Extrem gewaltsam» Zwei Marseille-Stars müssen sich nach Kabinenschlägerei neuen Klub suchen

Patrick Lämmle

21.8.2025

Nach Schlägerei: Adrien Rabiot muss sich einen neuen Verein suchen.
Nach Schlägerei: Adrien Rabiot muss sich einen neuen Verein suchen.
Imago

Nach der Auftaktniederlage gegen Stade Rennes geraten Adrien Rabiot und Jonathan Rowe aneinander. Und zwar so richtig.

Patrick Lämmle

21.08.2025, 10:00

21.08.2025, 10:09

Champions-League-Teilnehmer Olympique Marseille setzt den französischen Nationalspieler Adrien Rabiot und den englischen U21-Nationalspieler Jonathan Rowe auf die Transfer-Liste. Die beiden sind in der Kabine aufeinander losgegangen.

Auch Jonathan Rowe hat bei Marseille keine Zukunft mehr.
Auch Jonathan Rowe hat bei Marseille keine Zukunft mehr.
Imago

«Was geschehen ist, war extrem schwerwiegend und gewaltsam, etwas, das ich noch nie erlebt habe», sagte OM-Präsident Pablo Longoria in einem «AFP»-Interview. «Das ging weit darüber hinaus, was in einem Fussball-Klub oder einer anderen Organisation akzeptabel wäre.» Er selbst sei nicht in der Kabine gewesen, aber bei der Schlägerei habe es angeblich keine Regeln gegeben.

Der 22-jährige Rowe wurde in der vergangenen Saison von Norwich City an Marseille ausgeliehen und in diesem Sommer für 14,5 Millionen Euro fix übernommen. Auch der 53-fache Nationalspieler Rabiot startete in seine zweite Saison beim Vizemeister. Longoria sagt deshalb: «Als Klub sind wir das Opfer. Von solch einem Kampf hat man im Fussball noch nie gehört.»

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

