Rennes spielt gegen Lorient nach elf Minuten mit zwei Spielern weniger (Symbolbild) Keystone

Nach dem Startsieg gegen Marseille erleidet Rennes einen Rückschlag. Das Team mit Fabian Rieder muss gegen Lorient früh mit zwei Spielern weniger auskommen und verliert 0:4.

Keystone-SDA SDA

Der Schweizer Mittelfeldspieler dürfte seinen Augen kaum getraut haben: Nach einer Notbremse in der 11. Minute wurde mit Christopher Wooh bereits sein zweiter Teamkollege des Feldes verwiesen. Zuvor hatte Mahdi Camara wegen eines harten Fouls die Rote Karte gesehen. Mit nur neun Spielern wurde die Auswärtsaufgabe für Rennes nochmals deutlich schwieriger.

Bis kurz vor der Pause hielt Rennes das 0:0, dann brachte Sambou Soumano das Heimteam in Führung. Der ehemalige FCZ-Spieler Aiyegun Tosin erhöhte nach der Pause und sorgte damit endgültig für klare Verhältnisse. Rieder wurde in der 63. Minute ausgewechselt und sah von der Ersatzbank aus noch zwei Gegentreffer.

Einen Platzverweis hatte es bereits im ersten Saisonspiel von Rennes gegeben. Trotz der Roten Karte in der 31. Minute gewann das Team aus dem Nordwesten Frankreichs gegen Marseille 1:0.

Die AS Monaco verliert gegen Lille 0:1. Denis Zakaria war der einzige Schweizer, der im Dress der Monegassen auflief.