Noah Lyles gewinnt in der Nacht auf Samstag bei den US-Leichtathletik-Meisterschaften in New York City seinen dritten US-Meistertitel über 100 m. Dabei stellt er eine Jahresweltbestzeit auf.

Der Olympiasieger egalisierte in 9,79 Sekunden seine persönliche Bestzeit vom Goldlauf in Paris 2024 und stellte gleichzeitig die weltbeste Leistung des Jahres auf, die der Jamaikaner Oblique Seville innehatte (9,82).

Lyles legte auf den letzten 30 Metern einen fulminanten Endspurt hin und setzte sich souverän vor dem Routinier Ronnie Baker und Kenny Bednarek (beide 9,88 Sekunden) durch.

Bei den Frauen siegte Sha'Carri Richardson, Weltmeisterin von 2023 und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2024. In 10,77 Sekunden sicherte sie sich ihren dritten nationalen Titel über 100 m.