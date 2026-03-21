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Italienerin stürzt über Leitplanke Horror-Sturz überschattet Frauen-Rennen Mailand-Sanremo

dpa

21.3.2026 - 19:22

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery
Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Die Italienerin Debora Silvestri beim Radrennen Mailand-Sanremo über eine Leitplanke einige Meter in die Tiefe.

Die Italienerin Debora Silvestri beim Radrennen Mailand-Sanremo über eine Leitplanke einige Meter in die Tiefe.

Bild: Screenshot Eurosport

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Beim Frauen-Rennen von Mailand-Sanremo hat es einen Horror-Sturz gegeben.

Beim Frauen-Rennen von Mailand-Sanremo hat es einen Horror-Sturz gegeben.

Bild: dpa

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Lotte Kopecky holte sich bei Mailand-Sanremo den Sieg.

Lotte Kopecky holte sich bei Mailand-Sanremo den Sieg.

Bild: dpa

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery
Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Die Italienerin Debora Silvestri beim Radrennen Mailand-Sanremo über eine Leitplanke einige Meter in die Tiefe.

Die Italienerin Debora Silvestri beim Radrennen Mailand-Sanremo über eine Leitplanke einige Meter in die Tiefe.

Bild: Screenshot Eurosport

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Beim Frauen-Rennen von Mailand-Sanremo hat es einen Horror-Sturz gegeben.

Beim Frauen-Rennen von Mailand-Sanremo hat es einen Horror-Sturz gegeben.

Bild: dpa

Mailand-Sanremo: Horror-Sturz im Frauen-Rennen - Gallery. Lotte Kopecky holte sich bei Mailand-Sanremo den Sieg.

Lotte Kopecky holte sich bei Mailand-Sanremo den Sieg.

Bild: dpa

Ein schwerer Sturz überschattet das Frauen-Rennen bei Mailand-Sanremo. Debora Silvestri wird nach dem Unfall ins Spital gebracht.

,

DPA, Redaktion blue News

21.03.2026, 19:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein schwerer Sturz überschattet das Frauen-Radrennen bei Mailand-Sanremo.
  • Die Italienerin Debora Silvestri stürzte auf der Abfahrt der Cipressa über die Leitplanke einige Meter in die Tiefe auf den Asphalt.
  • Sie wird nach dem Unfall in stabilem Zustand ins Spital gebracht.
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Beim Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo ist das Frauen-Radrennen von einem Horror-Sturz überschattet worden. Die Italienerin Debora Silvestri stürzte auf der Abfahrt der Cipressa über die Leitplanke einige Meter in die Tiefe auf den Asphalt. Ihr Team Laboral Kutxa teilte später mit, dass sie in stabilem Zustand und auf dem Weg ins Spital sei. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es nähere Informationen geben.

Bei dem Vorfall waren zunächst einige Fahrerinnen, darunter Ex-Tour-Siegerin Kasia Niewiadoma-Phinney zu Fall gekommen. Silvestri hatte versucht, auszuweichen und war dann über die Leitplanke gegangen. Das gleiche Schicksal teilte eine weitere Fahrerin, die aber offenbar nicht so unglücklich aufgeprallt war und schnell wieder stehen konnte.

Das Rennen gewann die zweimalige Weltmeisterin Lotte Kopecky im Sprint vor der Schweizerin Noemi Rüegg. Auch im Männer-Rennen hatte es einige Stürze gegeben, die aber glimpflicher abliefen. Auch Tadej Pogačar ging zu Boden, der Weltmeister konnte aber trotzdem das Rennen gewinnen.

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