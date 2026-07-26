Der 31-Jährige zieht im Einzelwettbewerb im Degenfechten in den Halbfinal ein und hat damit mindestens Bronze bereits auf sicher – dies, weil in den Einzelwettkämpfen jeweils beide Halbfinal-Verlierer eine Bronzemedaille erhalten.

Malcotti setzte sich auf seinem Weg in die Halbfinals in der Runde der besten Acht gegen den Russen Dmitrii Shvelidze in der Verlängerung 12:11 durch. Im Achtelfinal hatte Malcotti, der nun erstmals auf dem Podium eines internationalen Einzelwettbewerbs steht, bereits für eine Überraschung gesorgt, indem er den Ungaren Gergely Siklosi 15:11 besiegte.

Im Halbfinal trifft der Walliser nun auf Khalifah Alomairi aus Saudi-Arabien. Malcotti hat die Chance, der erste Schweizer in einem WM-Final seit Basil Hoffmann 2001 zu werden.