Ist noch nicht in Bestform: Jamal Musiala (Archivbild) Tom Weller/dpa

Lothar Matthäus hat für Oliver Kahns Ratschlag an Jamal Musiala kein Verständnis. Warum der TV-Experte den Jungstar bei der WM sehen will.

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Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hält die Aussagen von Oliver Kahn zu einem WM-Verzicht von Jamal Musiala für «unverständlich» und «überflüssig». Er sei überzeugt, dass der Mittelfeldspieler des FC Bayern «bei der Weltmeisterschaft für Deutschland ganz wichtig werden kann», sagte Matthäus am Rande des 5:0-Sieges der Münchner beim FC St. Pauli im TV-Sender Sky. «Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben», fügte der 65-Jährige hinzu.

Kahn hatte Musiala zuvor empfohlen, für das Turnier abzusagen. «Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein», sagte der frühere Vorstandschef des FC Bayern.

«Oliver Kahn hat nicht mal auf eine Trainingseinheit verzichtet», konterte Matthäus die Aussagen seines langjährigen Teamkollegen. Musiala sei nach seiner langen Verletzungspause auf einem guten Weg. «Man kann sagen, okay, er ist noch nicht in WM-Form. Aber er hat ja noch Wochen und Monate wie andere Spieler auch», erklärte Matthäus.

Musiala trifft auf St. Pauli

Musiala selbst hatte nach der Bundesliga-Partie in Hamburg versichert: «Auf jeden Fall will ich zur WM.» Bei den Münchnern wolle er zu einer erfolgreichen Saison beitragen, so der Jungstar: «Dann ist mein Fokus, dem Land und der Mannschaft zu helfen.»

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hält die Debatte um Musialas WM-Teilnahme für verfrüht. «Diese Verletzung war echt ein Einschlag für ihn. Er hat den Knöchel gesehen. Natürlich hat er damit noch zu tun – nicht nur körperlich, sondern auch von der Birne», sagte Eberl. Musiala werde das aber hinter sich lassen. Gegen St. Pauli gelang dem Jungstar der Führungstreffer.

«Habe einen Schritt nach vorne gemacht»

Musiala hatte sich bei der Club-WM in den USA im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und dazu schwer am Sprunggelenk verletzt. Der 23-Jährige musste operiert werden und fiel bis zu Jahresbeginn aus. Seitdem ist er auf der Suche nach seiner Topform.

Nach seinem ordentlichen Auftritt in Hamburg sagte er: «Ich bin zufrieden mit meiner ganzen Leistung. Jede Minute, die ich nehmen kann, wo ich Gefühl in den Fuss und den Beinen wieder reinbekommen kann, tut mir gut. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht.» Er fühle sich besser als vor einem Monat.