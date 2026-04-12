  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Unverständlich» und «Überflüssig» Kahn will Musiala nicht an WM sehen – jetzt kontert Matthäus

dpa

12.4.2026 - 10:00

Ist noch nicht in Bestform: Jamal Musiala (Archivbild)
Ist noch nicht in Bestform: Jamal Musiala (Archivbild)
Tom Weller/dpa

Lothar Matthäus hat für Oliver Kahns Ratschlag an Jamal Musiala kein Verständnis. Warum der TV-Experte den Jungstar bei der WM sehen will.

DPA

12.04.2026, 10:00

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hält die Aussagen von Oliver Kahn zu einem WM-Verzicht von Jamal Musiala für «unverständlich» und «überflüssig». Er sei überzeugt, dass der Mittelfeldspieler des FC Bayern «bei der Weltmeisterschaft für Deutschland ganz wichtig werden kann», sagte Matthäus am Rande des 5:0-Sieges der Münchner beim FC St. Pauli im TV-Sender Sky. «Es ist ja nicht das erste Mal, dass Oliver Kahn und ich eine andere Meinung haben», fügte der 65-Jährige hinzu. 

Kahn hatte Musiala zuvor empfohlen, für das Turnier abzusagen. «Wenn ich spüre, dass etwas in meinem Spiel nicht stimmt, dann muss ich an mir arbeiten, wieder bereit zu sein», sagte der frühere Vorstandschef des FC Bayern. 

«Oliver Kahn hat nicht mal auf eine Trainingseinheit verzichtet», konterte Matthäus die Aussagen seines langjährigen Teamkollegen. Musiala sei nach seiner langen Verletzungspause auf einem guten Weg. «Man kann sagen, okay, er ist noch nicht in WM-Form. Aber er hat ja noch Wochen und Monate wie andere Spieler auch», erklärte Matthäus. 

Musiala trifft auf St. Pauli

Musiala selbst hatte nach der Bundesliga-Partie in Hamburg versichert: «Auf jeden Fall will ich zur WM.» Bei den Münchnern wolle er zu einer erfolgreichen Saison beitragen, so der Jungstar: «Dann ist mein Fokus, dem Land und der Mannschaft zu helfen.»

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hält die Debatte um Musialas WM-Teilnahme für verfrüht. «Diese Verletzung war echt ein Einschlag für ihn. Er hat den Knöchel gesehen. Natürlich hat er damit noch zu tun – nicht nur körperlich, sondern auch von der Birne», sagte Eberl. Musiala werde das aber hinter sich lassen. Gegen St. Pauli gelang dem Jungstar der Führungstreffer.

«Habe einen Schritt nach vorne gemacht»

Musiala hatte sich bei der Club-WM in den USA im vergangenen Sommer das Wadenbein gebrochen und dazu schwer am Sprunggelenk verletzt. Der 23-Jährige musste operiert werden und fiel bis zu Jahresbeginn aus. Seitdem ist er auf der Suche nach seiner Topform.

Nach seinem ordentlichen Auftritt in Hamburg sagte er: «Ich bin zufrieden mit meiner ganzen Leistung. Jede Minute, die ich nehmen kann, wo ich Gefühl in den Fuss und den Beinen wieder reinbekommen kann, tut mir gut. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht.» Er fühle sich besser als vor einem Monat.

Meistgelesen

Vance in Islamabad, Trump beim Käfigkampf in Miami +++ Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA sind gescheitert
So funktioniert die 10‑Millionen‑Initiative – und das wären ihre Folgen für die Schweiz
Aberkannter Winterthur-Ausgleich sorgt für Diskussionen

Videos aus dem Ressort

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

LALIGA | 31. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Challenge League | 30. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Barcelona – Espanyol 4:1

Barcelona – Espanyol 4:1

LALIGA | 31. Runde | Saison 25/26

11.04.2026

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Sevilla – Atlético Madrid 2:1

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Rapperswil-Jona – Wil 2:0

Barcelona – Espanyol 4:1

Barcelona – Espanyol 4:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Reiten. Steve Guerdat nach Tag 1 vorne dabei

ReitenSteve Guerdat nach Tag 1 vorne dabei

Reiten. Steve Guerdat greift in Fort Worth nach historischem vierten Titel

ReitenSteve Guerdat greift in Fort Worth nach historischem vierten Titel

Langlauf. Teamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl 18 Monate gesperrt

LanglaufTeamsprint-Olympiasiegerin Victoria Carl 18 Monate gesperrt