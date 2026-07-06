Die mehrfache Olympiasiegerin schwamm die 200 m Delfin in Montreal bei den Trials für die Pan-Pazifik-Meisterschaften in 2:01,65 Minuten und überflügelte damit die Chinesin Liu Zige (2:01,81), die den Rekord im Oktober 2009 – am Höhepunkt der «Shiny suit»-Ära – aufgestellt hatte. Die 19-jährige McIntosh hält nun fünf der sechs schnellsten Zeiten in der Delfin-Disziplin.

«Als ich aufwuchs, war das der einzige Weltrekord, von dem ich dachte, ich würde ihn niemals brechen. Es vor heimischem Publikum zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes», sagte McIntosh glückselig. «Das bedeutet mir einfach alles, und ich bin völlig überwältigt.»