Linda Bichsel und Andrin Huber sind die neuen Schweizer Meister im Mehrkampf.

Andrin Huber holte sich den Titel im Zehnkampf mit einem Total von 8069 Punkten

Die Thunerin Bichsel übertraf an den Titelkämpfen im Siebenkampf mit 6011 Punkten erstmals die 6000er-Marke. Huber vom ausrichtenden TV Teufen erreichte im Zehnkampf mit 8069 Zählern zum dritten Mal die 8000er-Marke.

Bichsel und Huber folgen auf Liana Trümpi und Louis Miller, die das Podest als Vierte knapp verpassten. Die Aushängeschilder Annik Kälin und Simon Ehammer gehörten zu den namhaften Abwesenden.