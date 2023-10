Kann keine Unruhe in seinem Team ausmachen: Max Verstappen. dpa

Max Verstappen erreicht einen weiteren Meilenstein in seiner aussergewöhnlichen Karriere. Der Weltmeister gewinnt wie in den beiden Vorjahren den Grand Prix der USA und damit zum 50. Mal ein herkömmliches Formel-1-Rennen.

Gravierende Fehler waren ihm im bisherigen Saisonverlauf keine unterlaufen. Die Verantwortlichen des Teams Red Bull wurden nicht müde, seine Leistungen in den höchsten Tönen zu loben, ihn (zurecht) auf die Stufe mit den Allergrössten der Formel-1-Szene zu stellen. Doch dann am Freitag das: Verstappen patzerte – auf einer Runde, auf der entscheidenden Runde im Qualifying, gleich zweimal, zu Beginn und auf den letzten Metern seiner Fahrt.

Entscheidend war das zweite Versehen. Verstappen steuerte das Auto nicht in der vorgeschriebenen Zone der Strecke, was die Annullierung der Rundenzeit zur Folge hatte. Fünf Tausendstel wäre er schneller gewesen als der im bereinigten Klassement Schnellste, der Monegasse Charles Leclerc im Ferrari.

Mehr Spass

Dritte Reihe statt Pole-Position. Ärgerlich. Eigentlich. Aber nicht für Verstappen. «Startplatz sechs. Das bringt für den Sonntag etwas mehr Spass.» Es tönte nach erfülltem Wunsch nach etwas Abwechslung für seine Arbeitstage, die im zweiten Jahr in Folge in den Grands Prix sehr oft von einsamen Fahrten vor der distanzierten Konkurrenz geprägt sind.

Aus Verstappens Satz ist aber auch das pure Selbstvertrauen herauszuhören. Da sprach der Dominator, dem in dieser Saison sehr vieles sehr leicht von der Hand geht – auch aus hinteren Regionen in der Startaufstellung. Er nannte die Beispiele, die ihn in seiner Zuversicht bestärkten. Im Grand Prix von Saudi-Arabien war er von Startposition 15 auf Platz 2 gefahren, im Rennen in Miami nach Rang 9 im Qualifying zum Sieg gestürmt.

In Austin hatte Verstappen die nachteilige Ausgangslage nach halber Distanz wettgemacht. Er löste den Briten Lando Norris im McLaren als Führenden ab und behielt bis ins Ziel die Kontrolle über das Geschehen auf dem Circuit of the Americas.

Sieg Nummer 50 war auch Grand-Prix-Sieg Nummer 15 in der laufenden Saison, womit Verstappen eine eigene Bestmarke einstellte. Die gleiche Anzahl erste Ränge hatte er schon im vergangenen Jahr erreicht.

Platz 2 sicherte sich Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem Landsmann Norris. Dem aus der Pole-Position losgefahrenen Leclerc blieb Platz 6. Das Duo des Rennstalls Alfa Romeo schaffte zwei Wochen nach dem doppelten Punktegewinn im Grand Prix von Katar kein zählbares Ergebnis. Der Finne Valtteri Bottas und der Chinese Zhou Guanyu fanden sich im Schlussklassement in den Rängen 14 und 15 wieder.

Weniger Spass

Einmal mehr weniger Spass hatte Verstappens Kompagnon Sergio Perez. Der Mexikaner, seit längerem nur noch ein Schatten seiner selbst,Weniger Spass zeigte mit Platz 5 zwar etwas Aufwärtstendenz, den (eigenen) Erwartungen wurde er aber erneut nicht gerecht.

Die Diskussionen über die Weiterbeschäftigung von Perez bei den Roten Bullen werden anhalten. Aus der Chefetage sind sie nach wie vor bemüht, den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen. Sie haben bisher tunlichst vermieden, Perez als zweiten Fahrer in Frage zu stellen, sondern vielmehr versucht, ihm den Rücken zu stärken. Dazu verweisen sie auch auf den Arbeitsvertrag, der für den Mexikaner auch für die kommende Saison noch Gültigkeit hat.

Ob innerhalb des Teams die Meinungen den gleichen Wortlaut haben, ist zu bezweifeln. Gerade im Rennstall Red Bull stehen sie nicht gerade für Wohlwollen und Nachsicht. Das Leistungsprinzip gilt im besonderen Mass. Argumente, die für ihn sprechen, kann Perez im Moment jedenfalls nicht liefern.

sda