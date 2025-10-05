Fermin Aldeguer triumphiert beim GP von Indonesien Keystone

Fermin Aldeguer feiert am GP von Indonesien seinen ersten MotoGP-Sieg. Beim Triumph des 20-Jährigen stürzt Weltmeister Marc Marquez bereits in der ersten Runde.

Keystone-SDA, Redaktion blue Sport SDA

Der von der Poleposition gestartete Marco Bezzecchi berührte das Hinterrad von Marquez und beide Fahrer stürzten schwer. Marquez, der letzte Woche in Japan zum siebten Mal Weltmeister geworden war, stand nur mühsam wieder auf und hielt sich die rechte Schulter, die schon mehrfach operiert worden war.

Der Spanier wird sich wohl weiteren Operationen unterziehen müssen, denn er erlitt beim Sturz einen Schlüsselbeinbruch. Er soll direkt nach Spanien fliegen, um da weiter untersucht zu werden.

Ohne Marquez und Bezzecchi setzte sich Aldeguer an die Spitze und gewann souverän. Damit wurde der Spanier aus dem Gresini-Team nach Marc Marquez der zweitjüngste MotoGP-Sieger überhaupt.