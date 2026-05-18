Alex Marquez bricht sich bei Horror-Sturz einen Halswirbel

Schockmoment in der MotoGP: Alex Marquez stürzt brutal 17.05.2026

Die Stürze von Alex Marquez und Johann Zarco überschatten am Sonntag den Grand Prix von Katalonien. Die beiden MotoGP-Piloten ziehen sich schwere Verletzungen zu.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Sonntag stürzen die Töff-Piloten Alex Marquez und Johann Zarco beim GP von Katalonien schwer.

Alex Marquez bricht sich unter anderem einen Halswirbel, gibt aber später aus dem Spitalbett Entwarnung.

Johann Zarco zieht sich Risse am vorderen und hinteren Kreuzband sowie am Innenmeniskus zu. Weiter stellten die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest. Mehr anzeigen

Am Sonntagabend meldet sich Alex Marquez mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Spitalbett. Auf einem von ihm geposteten Foto auf Instagram trägt er eine dicke Halskrause und zeigt mit dem Daumen nach oben. «Alles unter Kontrolle!! Heute Abend steht die OP an, aber ich könnte nicht in besseren Händen sein. Vielen, vielen Dank an euch alle für eure Anteilnahme und die lieben Nachrichten, die ich erhalte.»

Stunden zuvor ist der Gresini-Ducati-Pilot übelst gestürzt. Zwar kursierte schon bald die Meldung, dass er ausser Lebensgefahr sei, doch Genaueres sickerte zunächst nicht durch. Inzwischen ist die Diagnose da: Marquez erleidet bei seinem Sturz eine Randfraktur des Wirbels C7, die noch genauer untersucht werden muss. Das gebrochene Schlüsselbein wird aber noch am Abend des Unfalls mit einer Platte fixiert. Am Tag zuvor hatte er das beim GP von Katalonien noch das Sprintrennen gewonnen.

Sein verletzter Bruder ist erleichtert

Der amtierende Weltmeister Marc Marquez, der Bruder von Alex, postet in einer Instagram-Story ebenfalls ein Bild seines Bruders und schreibt dazu: «Heute bin ich einfach nur dankbar.» Denn auch er weiss, dass alles noch viel schlimmer hätte enden können. Marc Marquez selbst ist am 9. Mai ebenfalls schwer gestürzt und zieht sich dabei eine Fraktur in seinem rechten Mittelfuss zu und wurde danach operiert.

Weltmeister Marc Marquez stürzt fürchterlich 09.05.2026

Johann Zarco verletzt sich ebenfalls schwer

Am Sonntag stürzt mit Johann Zarco noch ein weiterer Fahrer schwer. Der Franzose erleidet dabei schwere Verletzungen im linken Knie. Gemäss einer Mitteilung seines Teams hat sich der 35-jährige auf dem Rundkurs in Montmeló im Rennen der MotoGP-Klasse Risse am vorderen und am hinteren Kreuzband und am Innenmeniskus zugezogen. Weiter stellten die Ärzte eine Blessur am linken Sprunggelenk fest. Zarco kam kurz nach Beginn des wieder aufgenommenen Rennens zu Fall. Den Unterbruch hat die Bergung von Alex Marquez erfordert.