Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Sauber): «Nach der ersten Runde war das Rennen für uns gelaufen.»

Das Team Alfa Romeo-Sauber hatte in der Qualifikation vom Samstag geglänzt wie seit Jahren nicht mehr. Deshalb kam das Debakel vom Sonntag unerwartet: 12. Platz für Bottas, 16. Platz für Zhou.

«Die erste Runde kostete Zhou und mich das Rennen», stellte Valtteri Bottas im Ziel fest. «Zhou bekundete am Start ein Problem, so dass ich ihm ausweichen musste.» Bottas verlor auf der ersten fünf Ränge (von 7 auf 12); Zhou sogar elf (von 5 auf 16). Auf den folgenden 69 Runden konnten sich beide Alfas rangmässig nicht mehr verbessern.

Was das Problem bei Zhou war, stand am Sonntagabend noch nicht fest. Zhou: «Ich weiss nicht, was passiert ist und möchte deshalb nicht viel kommentieren. Der Motor reagierte nicht, als die vierte Ampel aufleutete, also fehlte die Leistung, als der Startschuss fiel. Das ist natürlich extrem enttäuschend. Wir müssen herausfinden, wie das passieren konnte.»

Zhou entschuldigte sich ausserdem für die Startkollision, die er verursachte, ihm eine Strafe eintrug und zwei Konkurrenten zum Aufgeben zwang.

Trotzdem reist das Team aus Hinwil mit positiven Eindrücken weiter an den nächten Grand Prix nächte Woche in Belgien. Bottas: «Wir müssen das Positive mitnehmen. Wir haben Tempo gefunden, das stimmt zuversichtlich.» Allerdings kommt die Hochgeschwindigkeitsstrecke von Spa nächsten Sonntag dem Alfa-Romeo-Team nicht entgegen.

