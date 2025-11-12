Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück. Bild: dpa Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung. Bild: dpa Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor. Bild: sda Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück. Bild: dpa Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung. Bild: dpa Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor. Bild: sda

Audi präsentiert am Mittwoch sein neues Formel-1-Auto. Die Deutschen, die den Sauber-Rennstall übernommen haben, treten ab der kommenden Saison als Werksteam an – in den Farben Silber, Schwarz und Rot.

Die Ziele sind hoch angesetzt, wie Audi-Boss Gernot Döllner in München bestätigte: «In den nächsten zwei Jahren werden wir Herausforderer sein. Von 2028 an wollen wir wettbewerbsfähig sein, ab 2030 wollen wir um den Titel fahren.»

Bei einer Veranstaltung am Flughafen München gab der deutsche Autobauer 115 Tage vor dem ersten Grand-Prix-Einsatz in Melbourne mit der Präsentation des Audi R26 Concept einen Vorgeschmack auf das künftige Design des neuen Formel-1-Wagens.

«Für Audi geht es nicht darum, nur teilzunehmen, sondern auch zu gewinnen», erklärte der frühere Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der mittlerweile Projektleiter bei Audi ist, vor den Augen von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

