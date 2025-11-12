  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Silber, Schwarz und Rot Audi enthüllt sein Formel-1-Auto: «Wir wollen ab 2030 um den Titel fahren»

SDA

12.11.2025 - 22:09

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery
Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück.

Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück.

Bild: dpa

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung.

Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung.

Bild: dpa

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor.

Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor.

Bild: sda

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery
Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück.

Audi-Boss Gernot Döllner vor seinem neuen Schmuckstück.

Bild: dpa

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung.

Jonathan Wheatley und Mattia Binotto (r) sind bei Audi in der Verantwortung.

Bild: dpa

Audi-Boss: Ab 2030 um Formel-1-Titel fahren - Gallery. Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor.

Audi hat mit seinem neuen Formel-1-Auto Grosses vor.

Bild: sda

Audi präsentiert am Mittwoch sein neues Formel-1-Auto. Die Deutschen, die den Sauber-Rennstall übernommen haben, treten ab der kommenden Saison als Werksteam an – in den Farben Silber, Schwarz und Rot.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:09

12.11.2025, 22:29

Die Ziele sind hoch angesetzt, wie Audi-Boss Gernot Döllner in München bestätigte: «In den nächsten zwei Jahren werden wir Herausforderer sein. Von 2028 an wollen wir wettbewerbsfähig sein, ab 2030 wollen wir um den Titel fahren.»

Bei einer Veranstaltung am Flughafen München gab der deutsche Autobauer 115 Tage vor dem ersten Grand-Prix-Einsatz in Melbourne mit der Präsentation des Audi R26 Concept einen Vorgeschmack auf das künftige Design des neuen Formel-1-Wagens.

«Für Audi geht es nicht darum, nur teilzunehmen, sondern auch zu gewinnen», erklärte der frühere Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, der mittlerweile Projektleiter bei Audi ist, vor den Augen von Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

Das könnte dich auch interessieren

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai 2025 wurde die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Meistgelesen

Trump im Umfrage-Tief +++ «Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Mehr aus dem Ressort

«Es grenzt an ein Wunder». Das erste Foto von Töff-Star Noah Dettwiler nach seinem Horror-Crash

«Es grenzt an ein Wunder»Das erste Foto von Töff-Star Noah Dettwiler nach seinem Horror-Crash

Formel 1. Lando Norris kämpft um Anerkennung

Formel 1Lando Norris kämpft um Anerkennung

Pressestimmen zur Formel 1. «Verstappen fuhr wie ein Gott» ++ «Traumwochenende für Lando Norris»

Pressestimmen zur Formel 1«Verstappen fuhr wie ein Gott» ++ «Traumwochenende für Lando Norris»

Formel 1. Norris baut mit GP-Sieg in Brasilien WM-Führung weiter aus

Formel 1Norris baut mit GP-Sieg in Brasilien WM-Führung weiter aus

Motorrad. Marco Bezzecchi gewinnt in Portugal

MotorradMarco Bezzecchi gewinnt in Portugal