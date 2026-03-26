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Aufreger vor Japan-GP Verstappen wirft englischen Reporter aus Medienrunde

dpa

26.3.2026 - 11:18

Max Verstappen wirft in Japan einen englischen Reporter raus.
Max Verstappen wirft in Japan einen englischen Reporter raus.
Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Max Verstappen hegt seit längerem einen Groll gegen einen Reporter. Vor dem Formel-1-Rennen in Japan sorgt der Red-Bull-Star deswegen für einen Aufreger.

DPA

26.03.2026, 11:18

Nach dem Frust-Start in die neue Formel-1-Saison hat Max Verstappen einen Reporter seine schlechte Laune spüren lassen. Direkt zu Beginn der üblichen Medien-Fragerunde seines Teams vor dem Rennen in Japan forderte der Red-Bull-Pilot einen Journalisten des englischen «Guardian» zum Gehen auf. Er werde erst Antworten geben, wenn dieser das Teamquartier an der Rennstrecke in Suzuka verlassen habe, sagte der Niederländer. 

Der Reporter reagierte zunächst verdutzt, wusste aber schnell, warum Verstappen sauer auf ihn ist. «Geht es um die Frage aus dem vergangenen Jahr?», fragte der Brite. Verstappen bejahte dies und bekräftigte: «Geh raus!» Nach einem kurzen Wortwechsel verliess der Journalist das Red-Bull-Motorhome. Verstappen sagte daraufhin: «Jetzt können wir anfangen.»

Verstappens Groll schwelt seit Monaten

Der Auslöser des Aufregers vor dem dritten Saisonrennen liegt schon einige Monate zurück. Nach dem Saisonfinale im Vorjahr in Abu Dhabi, als Verstappen nach starker Aufholjagd knapp seinen fünften Titel verpasste, hatte ihn der Reporter nach einem Crash mit Mercedes-Fahrer George Russell gefragt. Für diesen Unfall beim Rennen in Barcelona hatte Verstappen eine Strafe bekommen, die ihn WM-Punkte gekostet hatte, die ihm in der Endabrechnung auf Weltmeister Lando Norris fehlten. 

Als der Reporter ihn in Abu Dhabi noch einmal nach dieser Szene fragte, entgegnete Verstappen: «Ich wusste, du würdest mich nach Barcelona fragen, und jetzt guckst du mich mit diesem dummen Grinsen an.» Seither ist der Groll des viermaligen Champions anscheinend nicht verflogen – und hält auch durch den schwachen Start in die neue Saison womöglich weiter an. In Australien musste Verstappen sich im derzeit schwächelnden Red Bull mit Platz sechs begnügen, zuletzt in China schied er mit einem technischen Defekt aus.

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