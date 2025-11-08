  1. Privatkunden
Das hätte schlimm enden können Beide Sauber-Piloten crashen heftig in die Bande – Norris baut WM-Führung aus

dpa

8.11.2025 - 16:46

Der Horror-Crash von Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto

Der Horror-Crash von Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto

08.11.2025

Lando Norris feiert einen Start-Ziel-Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien. Ein früher Unfall von Oscar Piastri verschiebt das WM-Duell weiter zugunsten des Briten. Auch die beiden Sauber-Piloten landen in der Bande.

,

DPA, Redaktion blue Sport

08.11.2025, 16:46

08.11.2025, 16:57

Lando Norris hat mit einem Sieg im Formel-1-Sprint von Brasilien seine WM-Führung ausgebaut und dabei auch von einem frühen Unfall seines härtesten Titelrivalen Oscar Piastri profitiert. Der Brite holte sich im McLaren in São Paulo einen Start-Ziel-Sieg vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell.

Piastri schied nach einem Fahrfehler bereits nach wenigen Runden aus und liegt in der Gesamtwertung nun neun Punkte hinter Norris. Titelverteidiger Max Verstappen wurde im Red Bull Vierter, dem Niederländer fehlen 39 Zähler auf die WM-Spitze. Schon am Sonntag beim 21. der 24 Grand Prix des Jahres hat der Vierfach-Champion die Chance, den Rückstand wieder zu verkürzen.

Piastri dreht sich von der Strecke

Norris verteidigte am Start die Spitze mühelos. Antonelli hatte den weicheren Reifen gewählt und sich damit einen Vorteil erhofft, konnte den WM-Führenden aber nicht attackieren. Auch direkt dahinter gab es keine Positionswechsel: Piastri im zweiten McLaren fuhr als Dritter vor Russell im Mercedes und Verstappen durch die ersten Kurven. 

Am Vormittag hatte es noch Regenschauer gegeben, rechtzeitig zum Sprint aber trocknete die Strecke zunehmend ab. Doch an einigen Stelle staute sich doch noch das Wasser, das wurde nach fünf Runden ausgerechnet Piastri zum Verhängnis. Der Australier fuhr über die feuchten Randsteine und drehte sich prompt von der Strecke. 

Rennleitung unterbricht den Sprint

Ein ähnliches Malheur unterlief an gleicher Stelle auch Sauber-Pilot Nico Hülkenberg und Franco Colapinto im Alpine. Für Piastri und Colapinto war das Rennen gelaufen, ihre Autos waren nach dem Einschlag in die Streckenbegrenzung zu stark beschädigt. 

Die Rennleitung entschied sich für eine Unterbrechung, alle Fahrer reihten sich in der Boxengasse auf. Beim rollenden Neustart lieferten sich die Mercedes-Kollegen Antonelli und Russell sowie Verstappen und Routinier Fernando Alonso im Aston Martin enge Zweikämpfe, ohne dass es zum Platztausch kam. 

Danach beruhigte sich das Geschehen etwas. Norris hielt Verfolger Antonelli in Schach, raste seinem zweiten Sieg im fünften Sprint der Saison entgegen und verbuchte weitere acht Punkte auf dem Weg zum Weltmeistertitel.

Horror-Crash von Gabriel Bortoleto endet glimpflich

Auf der letzten Runde schlug auch Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto heftig ein. Er verlor auf der Start-Ziel-Geraden die Kontrolle über seinen Boliden und schlug in die Mauer ein. Bortoleto konnte seinen Wagen ohne gröberen Verletzungen verlassen. Riesiges Glück auch, dass er bei seinem unkontrollierten Abflug nicht mit den Konkurrenten kollidiert.

