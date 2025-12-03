Adrian Sutil beendete seine Karriere nach der Saison 2014. (Archiv) Keystone

Der frühere Rennfahrer Adrian Sutil sitzt nach einer Festnahme wegen Betrugsverdachts im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem besonders schweren Fall. Sutil weist die Vorwürfe zurück.

DPA dpa

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Adrian Sutil ist wegen Betrugsverdachts festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Stuttgart dem 42-Jährigen gemeinschaftlichen Betrug im besonders schweren Fall und gemeinschaftliche Unterschlagung vor, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Nach Angaben seines Anwalts bestreitet Sutil die Vorwürfe.

Es sei kein wirtschaftlicher Schaden gegenüber Dritten entstanden, argumentiere der ehemalige Rennfahrer. Die Untersuchungshaft sei angeordnet worden, weil Sutil über keinen Wohnsitz in Deutschland, sondern nur in Monaco verfüge, hiess es in der Mitteilung des Anwalts weiter.

Am vergangenen Donnerstag seien mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht worden, darunter auch eines in Sindelfingen bei Stuttgart, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dort sei Sutil festgenommen worden. Das Amtsgericht Stuttgart habe schon zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Worum es genau bei den Vorwürfen geht und ob weitere Menschen festgenommen wurden, sagte der Sprecher zunächst nicht.

Ex-Rennfahrer sieht sich selbst als Opfer

Sutil vermutet seinem Anwalt zufolge, dass sein «Ruf gezielt und in irreführender Weise» beschädigt werden soll. Er sei selbst «Opfer einer grossen Vermögensstraftat im europäischen Umfeld» geworden, die aktuellen Erlebnisse seien für ihn traumatisch. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Seine Formel-1-Karriere beendete Sutil nach der Saison 2014. Damals war er der Fahrer mit den meisten Rennen, ohne es jemals aufs Podest geschafft zu haben. Begonnen hatte der Sohn eines ehemaligen Musikers der Münchner Philharmonie seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse 2007 beim damaligen Spyker-Team, das im Jahr danach unter dem Namen Force India antrat.

Mit einem Jahr Unterbrechung (2012) fuhr Sutil bis Ende 2013 für das Team. Seine letzte Saison in der Formel 1 bestritt er für das Schweizer Sauber-Team. Er kam auf 128 Grand-Prix-Teilnahmen. Sein bestes Rennergebnis erzielte er 2009 in Italien mit Platz vier. 2011 schaffte es Sutil als Neunter im WM-Klassement unter die Top Ten.

