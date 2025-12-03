  1. Privatkunden
Betrugsverdacht Ex-Formel-1-Fahrer Adrian Sutil sitzt in U-Haft

dpa

3.12.2025 - 16:41

Adrian Sutil beendete seine Karriere nach der Saison 2014. (Archiv)
Adrian Sutil beendete seine Karriere nach der Saison 2014. (Archiv)
Keystone

Der frühere Rennfahrer Adrian Sutil sitzt nach einer Festnahme wegen Betrugsverdachts im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem besonders schweren Fall. Sutil weist die Vorwürfe zurück.

DPA

03.12.2025, 16:41

03.12.2025, 16:47

Der ehemalige Formel-1-Fahrer Adrian Sutil ist wegen Betrugsverdachts festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Konkret wirft die Staatsanwaltschaft Stuttgart dem 42-Jährigen gemeinschaftlichen Betrug im besonders schweren Fall und gemeinschaftliche Unterschlagung vor, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. Nach Angaben seines Anwalts bestreitet Sutil die Vorwürfe.

Es sei kein wirtschaftlicher Schaden gegenüber Dritten entstanden, argumentiere der ehemalige Rennfahrer. Die Untersuchungshaft sei angeordnet worden, weil Sutil über keinen Wohnsitz in Deutschland, sondern nur in Monaco verfüge, hiess es in der Mitteilung des Anwalts weiter.

Am vergangenen Donnerstag seien mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Objekte durchsucht worden, darunter auch eines in Sindelfingen bei Stuttgart, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Dort sei Sutil festgenommen worden. Das Amtsgericht Stuttgart habe schon zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Worum es genau bei den Vorwürfen geht und ob weitere Menschen festgenommen wurden, sagte der Sprecher zunächst nicht.

Ex-Rennfahrer sieht sich selbst als Opfer

Sutil vermutet seinem Anwalt zufolge, dass sein «Ruf gezielt und in irreführender Weise» beschädigt werden soll. Er sei selbst «Opfer einer grossen Vermögensstraftat im europäischen Umfeld» geworden, die aktuellen Erlebnisse seien für ihn traumatisch. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Seine Formel-1-Karriere beendete Sutil nach der Saison 2014. Damals war er der Fahrer mit den meisten Rennen, ohne es jemals aufs Podest geschafft zu haben. Begonnen hatte der Sohn eines ehemaligen Musikers der Münchner Philharmonie seine Karriere in der Motorsport-Königsklasse 2007 beim damaligen Spyker-Team, das im Jahr danach unter dem Namen Force India antrat. 

Mit einem Jahr Unterbrechung (2012) fuhr Sutil bis Ende 2013 für das Team. Seine letzte Saison in der Formel 1 bestritt er für das Schweizer Sauber-Team. Er kam auf 128 Grand-Prix-Teilnahmen. Sein bestes Rennergebnis erzielte er 2009 in Italien mit Platz vier. 2011 schaffte es Sutil als Neunter im WM-Klassement unter die Top Ten.

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

Nun steht fest: Patrick Fischer hört Ende Saison als Schweizer Eishockey-Nationaltrainer auf. Auf den Tag genau zehn Jahre nach seiner Vorstellung gibt der 50-Jährige am Mittwoch bekannt, dass er seinen auslaufenden Vertrag mit Swiss Ice Hockey nicht

03.12.2025

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

03.12.2025

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

STORY: Am Ende triumphierten dann doch die Weltmeisterinnen. Spanien hat das Finale der Frauen-Nations-League gegen Deutschland gewonnen. Beim Rückspiel in Madrid am Dienstag konnte Spaniens Stürmerin Claudia Pina zweimal treffen. Vicky Lopez einmal, der Endstand: 3:0. Das Hinspiel am Freitag in Kaiserslautern, das die Deutschen dominiert hatten, war torlos geblieben. Auch am Dienstag hatte das Team um Kapitänin Giulia Gwinn und Torhüterin Ann-Katrin Berger in der ersten Halbzeit standgehalten.  Christian Wück, Bundestrainer: «Ja, bevor ich in die Analyse gehe, erst einmal Glückwunsch an die Spanierinnen zu einem verdienten Sieg. Sie haben verdient die Nations League gewonnen und von daher haben wir vor allen Dingen in der zweiten Hälfte nicht mehr unser Niveau erreicht, um mit den Spanierinnen mitzuhalten. Deswegen, glaube ich, war es ein verdienter Sieg auch in dieser Höhe.» Spanien zollte den DFB-Frauen Tribut Sonia Bermudez, Trainerin von Spanien: «Deutschland ist ein starker Gegner. Heute war unser Team besser aufgestellt. Wir konnten ein Umschaltspiel verhindern und mehr Druck ausüben. Wir werden jetzt erst einmal feiern und uns nach Februar Gedanken über die WM-Qualifikation machen. Zunächst müssen wir uns qualifizieren.» Die Frauen-Fussball-WM findet 2027 in Brasilien statt.

03.12.2025

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

LALIGA | 15. Runde | Saison 25/26

02.12.2025

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

02.12.2025

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

«Team braucht neue Impulse» : Nati-Coach Fischer tritt nach Heim-WM zurück

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

So sieht das neue Trikot der Schweizer Fussball Nationalmannschaften aus

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Nations-League-Finale: Spanien schlägt Deutschland mit 3:0

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Barcelona - Atlético Madrid 3:1

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Flick: «Nach dem Sieg gegen Alavés war ich enttäuscht»

Mehr Videos

