MotoGP Bezzecchi gewinnt Sprint – Marquez Siebter

SDA

4.10.2025 - 10:01

Marco Bezzecchi erobert sich nach einem schlechten Start den 1. Platz zurück
Marco Bezzecchi erobert sich nach einem schlechten Start den 1. Platz zurück
Keystone

Marco Bezzecchi gewinnt am Grand Prix von Indonesien den MotoGP-Sprint. Der Italiener verweist auf dem Circuit in Mandalika die Spanier Fermin Aldeguer und Raul Fernandez auf die weiteren Plätze.

Keystone-SDA

04.10.2025, 10:01

04.10.2025, 10:05

Bezzecchi startete aus der Pole-Position, erwischte aber einen schlechten Start und wurde von Aldeguer und Fernandez überholt. In der Folge eroberte sich der Aprilia-Pilot die Führung zurück.

Weltmeister Marc Marquez musste sich nach einem durchwachsenen Qualifying (Startplatz 9) und einer «Long-Lap»-Strafe wegen eines riskanten Überholmanövers gegen Alex Rins mit Rang 7 begnügen. Vor einer Woche hatte der Spanier in Motegi (Japan) seinen siebten WM-Titel frühzeitig perfekt gemacht.

