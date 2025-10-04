Marco Bezzecchi erobert sich nach einem schlechten Start den 1. Platz zurück Keystone

Marco Bezzecchi gewinnt am Grand Prix von Indonesien den MotoGP-Sprint. Der Italiener verweist auf dem Circuit in Mandalika die Spanier Fermin Aldeguer und Raul Fernandez auf die weiteren Plätze.

Bezzecchi startete aus der Pole-Position, erwischte aber einen schlechten Start und wurde von Aldeguer und Fernandez überholt. In der Folge eroberte sich der Aprilia-Pilot die Führung zurück.

Weltmeister Marc Marquez musste sich nach einem durchwachsenen Qualifying (Startplatz 9) und einer «Long-Lap»-Strafe wegen eines riskanten Überholmanövers gegen Alex Rins mit Rang 7 begnügen. Vor einer Woche hatte der Spanier in Motegi (Japan) seinen siebten WM-Titel frühzeitig perfekt gemacht.