Die neue Formel-1-Saison steht in den Startlöchern. Am Sonntag werden in Melbourne zum ersten Mal die Karten auf den Tisch gelegt – wer die Nase vorn haben wird, ist ungewiss. blue News wagt eine Saison-Prognose.

«Es ist eine der grössten Änderungen in der Geschichte der Formel 1», sagt Sébastien Buemi, ehemaliger Schweizer Formel-1-Fahrer (55 Rennen für Toro Rosso zwischen 2009 und 2011), vor dem Saisonauftakt in Australien im Gespräch mit blue News. Damit meint der 37-Jährige die im Hinblick auf die Saison 2026 vorgenommene Reglementsänderung.

Zum ersten Mal in der fast 76-jährigen Geschichte der Königsklasse des Motorsports werden die 1000-PS-Boliden fast zur Hälfte von einem Elektroantrieb betrieben. Umweltfreundlichkeit wird auch beim Verbrennungsmotor grossgeschrieben. Laufen wird dieser ausschliesslich mit nachhaltig produziertem Sprit.

All die Änderungen führen dazu, dass zum ersten Mal seit 2014 und der Einläutung der Hybrid-Ära die Karten komplett neu gemischt werden. blue News wagt eine Prognose der Rangordnung der Saison 2026.

Die Big Four

4. Red Bull

Das Team des österreichischen Getränkehersteller war gegen Ende der Hybrid-Ära der absolute Dominator. Angeführt vom vierfachen Fahrer-Weltmeister Max Verstappen holte sich Red Bull 2022 und 2023 den Titel in der Team-Wertung. In den letzten beiden Jahren stand ihnen allerdings McLaren vor der Sonne – Red Bull landete 2025 gar nur auf dem 3. Platz.

Mit der Reglementsänderung läutet Red Bull teamintern eine neue Ära ein: Zum ersten Mal wird das Auto von einem eigens entwickelten Motor (in Kooperation mit Ford) betrieben. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Honda, die vier Fahrer- und zwei Konstrukteurs-Titel einbrachte, ist beendet.

Fährt Max Verstappen 2026 um den Titel? IMAGO/Italy Photo Press

Ganz einwandfrei lief der neue Motor während der drei Tests in Barcelona und Bahrain nicht, war aber zumindest von den Zeiten her bei den besten dabei. Auch wenn Verstappen nach dem gegen Lando Norris verlorenen Titel in der vergangenen Saison bis in die Haarspitzen motiviert sein wird, seine WM-Krone zurückzuerobern, könnte ihm und Red Bull die Ungewissheit rund um den Motor einen Strich durch die Rechnung machen.

Dazu kommt, dass seit dieser Saison der legendäre Designer Adrian Newey nicht mehr bei Red Bull ist. Der 67-Jährige wagt nach 18 Jahren einen Neuanfang bei Aston Martin. Das Team wird erst beweisen müssen, dass es das Auto im Verlauf der Saison auch ohne Newey weiterentwickeln kann.

3. McLaren

Die Konstrukteursweltmeister der letzten beiden Saisons profitieren in diesem Jahr vom wohl besten Motor: Mercedes. Diese Aussage ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, denn ab dem 1. Juni wird das Mercedes-Aggregat angepasst.

Es soll gelungen sein, das Verdichtungsverhältnis im laufenden Betrieb auf 16:3.1 zu erhöhen, sodass mehr Leistung generiert wird. Erlaubt ist ein Verdichtungsverhältnis von 16:1, was Mercedes im kalten Zustand erreicht. Diese Reglementslücke wird ab dem Sommer geschlossen, in dem in beiden Zuständen gemessen wird. Welche Auswirkungen das auf die Motorenleistung haben wird, weiss niemand.

Gelingt Lando Norris die Titelverteidigung? IMAGO/Eibner

Bei den Fahrern, Lando Norris und Oscar Piastri, ist deren Anpassungsfähigkeit eine offene Frage. Piastri hat die ersten zwei Jahre seiner Formel-1-Karriere gebraucht, um das Reifen-Management zu verstehen. Als er dieses in seinem dritten Jahr in den Griff kriegte, fehlten ihm in der zweiten Jahreshälfte die Resultate und so wurde sein Teamkollege Weltmeister und nicht er. Heuer wird der Australier mit dem Energie-Management konfrontiert – kommt er damit auf Anhieb klar?

Weltmeister Norris hingegen hatte letzte Saison teilweise Mühe, wenn das Auto nicht auf seine Vorlieben abgestimmt war. Bei ihm stellt sich deshalb ebenfalls die Frage, ob er seinen Fahrstil an das neue Auto anpassen kann. Er wird vorne mitmischen, aber klappt es mit der Titelverteidigung? Unwahrscheinlich.

2. Mercedes

Das Team von Toto Wolff wird seit Mitte 2025 als Favorit gehandelt, als durchsickerte, dass der Mercedes-Motor wohl der beste sein wird. Dass dieser funktioniert, haben sie während der drei Tests bewiesen: Mercedes spulte von allen Teams die meisten Kilometer ab. Wie bei McLaren stellt sich allerdings die Frage, wie der Motor auf die Anpassungen im Sommer reagieren wird.

Neben den sehr soliden Tests kommt hinzu, dass George Russell reif ist für den Titel. Vergangene Saison zeigte der 28-jährige Brite in einer von McLaren und Verstappen dominierten Meisterschaft gute Rennen und sehr viel Konstanz. Dafür sprechen die zwei Siege und die insgesamt neun Podestplätze. Nur einmal fuhr er nicht in die Punkte, Ausfälle gab es keine.

Wird George Russell seiner Favoritenrolle gerecht? KEYSTONE

«Ich nehme es als Kompliment», sagt George Russell in Melbourne als Antwort darauf, dass er von vielen als Titelfavorit gehandelt wird. Er werde sich auf das Fahren konzentrieren und die Nebengeräusche ausblenden.

Teamkollege Andrea Kimi Antonelli startet in seine zweite Formel-1-Saison, was die Erwartungen automatisch steigen lässt. Als Rookie hatte er Höhen und Tiefen. Nach einem sehr schwachen Sommer – Antonelli fiel in vier von neun Rennen aus und fuhr nur zweimal in die Punkte – zeigte er gegen Ende des Jahres, weshalb er als grosses Talent gilt. Insgesamt stand er dreimal auf dem Podium. Feiert der 19-Jährige im zweiten Jahr den ersten Rennsieg?

1. Ferrari

Das rote Auto war in Barcelona und in Bahrain auf einer Runde sehr schnell – insbesondere mit Charles Leclerc am Lenkrad. Der frischverheiratete Monegasse schien sich sehr wohl zu fühlen. Ferrari spulte sein Programm ab und war auch bei den Rennsimulationen, die während den Tests am besten Auskunft über die Performance der Autos geben, da alle mit gefülltem Tank unterwegs sind, an Mercedes dran.

Wohlfühlen tut sich auch Sir Lewis Hamilton. Der Brite zeigt sich nach einem enttäuschenden ersten Jahr bei Ferrari kämpferisch: «Das einzige Ziel ist gewinnen», sagt der 41-Jährige in einer Pressekonferenz in Australien.

Hat bei Ferrari wieder Grund zum Lachen: Lewis Hamilton. KEYSTONE

Seine Zuversicht kommt nicht von irgendwoher, sagte Hamilton nach den Tests noch: «Im Auto steckt mein DNA.» Dass das Anheuern eines siebenfachen Weltmeisters vor einer grossen Reglementsänderung Früchte tragen kann, bewies Hamiltons frühere Liebe Mercedes. Damals brachte Michael Schumacher zwischen 2010 und 2012 seine Kenntnisse und neue Strukturen ins Team. Die Folgen dafür waren totale Dominanz (ab 2014 acht Konstrukteurs- und sieben Fahrer-Titel in Serie) in der Hybrid-Ära.

Was ebenfalls für Ferrari spricht, ist das Startprozedere. Während der Tests hat sich gezeigt: Kein Team ist beim Start so stark wie Ferrari. Während die Konkurrenz zu Beginn des Jahres an der Startprozedur, die sich aufgrund des erhöhten Elektroantriebs verändert hat, laborieren wird, kann sich Ferrari vollends auf andere Entwicklungsmöglichkeiten fokussieren. Das könnte über die ganze Saison gesehen ein Vorteil sein – und die Tifosi vom ersten Konstrukteurs- und gar vom ersten Fahrer-Titel seit 2008 bzw. 2007 träumen lassen.

Die Audi-Premiere

Nach 32 Jahren verschwand Ende 2025 der Name Sauber endgültig aus der Formel 1. Das Schweizer Team und der Standort in Hinwil wurden komplett von Audi übernommen. Der bekannte Autohersteller, der im Motorsport bereits in der Rallye, in der DTM und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans grosse Erfolge feiern konnte, startet ein ambitioniertes Projekt.

Die Marke mit den vier Ringen hat in der Königsklasse des Motorsports grosse Ziele und macht keinen Hehl daraus. «Zwei Jahre geben wir uns Zeit zum Lernen, dann wollen wir die etablierten Teams herausfordern», sagt Audis Teamchef Jonathan Wheatley im Interview mit der Bild-Zeitung. Ab 2030 will Audi um den WM-Titel fahren.

Wie schlägt sich Audi in seiner Premieren-Saison. KEYSTONE

Im Auto sitzen 2026 Nico Hülkenberg, der vergangene Saison in Silverstone Sauber sensationell einen Podestplatz zum Abschied schenkte, und Gabriel Bortoleto. Die Tests waren solide, mehr aber auch nicht. «Es gibt Verbesserungspotential», hält Hülkenberg den Ball flach.

Es ist zu erwarten, dass Audi in seiner ersten Saison im unteren Mittelfeld mitfahren wird. Mit Haas, Williams und Alpine (die Reihenfolgen ist nicht zufällig gewählt) werden sie wohl nicht mithalten können. Dafür werden sie die Racing Bulls und das neue Team Cadillac hinter sich lassen. Ein achter Platz in der Endabrechnung ist für Audi realistisch.

Der Flop der Saison

Wer das Schlusslicht in diesem Jahr sein wird, ist schon vor dem ersten Rennen in Melbourne klar: Aston Martin. Über elf Test-Tage hat das Team rund um Neu-Teamchef Adrian Newey knapp 2000 Kilometer abgespult. Zum Vergleich: Mercedes fuhr 6000 Kilometer.

Grund dafür sind Vibrationen aus dem Honda-Motor – der japanische Hersteller ist auf die neue Saison hin zu Aston Martin gewechselt – die in der Batterie für Probleme sorgen. Eine Lösung dafür hat Honda noch nicht gefunden. Klar ist aber, dass die Vibrationen Auswirkungen auf das Chassis und schlussendlich auf die Fahrer haben.

Ein gewohntes Bild während der Vorsaison: Aston Martin in der Garage. KEYSTONE

«Fernando Alonso ist der Meinung, dass er nicht mehr als 25 Rennrunden absolvieren kann, ohne bleibende Folgen am Nervensystem zu riskieren. Lance Stroll hingegen kann nicht mehr als 15 Runden fahren», sagt Newey in einer Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt. Stroll brach sich 2023 das Handgelenk, weshalb die Vibrationen für ihn ein noch grösserer Störfaktor sind.

Wie weit es Aston Martin in Melbourne schaffen wird, wird sich am Sonntag (Rennstart um 5.00 Uhr Schweizer Zeit) zeigen. Wer sich hingegen den WM-Titel holt, werden wir spätestens am 6. Dezember nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi erfahren.

