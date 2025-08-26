Künftig Teamkollegen bei Cadillac: Sergio Perez (links) und Valtteri Bottas Keystone

Valtteri Bottas und Sergio Perez heissen die Fahrer, mit welchen Cadillac in seine Premieren-Saison in der Formel 1 steigt. Dies gibt das Team von Besitzer Michael Andretti am Dienstag bekannt.

Keystone-SDA SDA

Mit den beiden 35-jährigen Piloten setzt der Neuling in der Formel 1 auf viel Erfahrung. Gemeinsam bringen es der Finne und der Mexikaner, die beide eine Vergangenheit beim Team Sauber haben, auf 527 Rennen in der Königsklasse des Motorsports. Bottas ist zehnfacher GP-Sieger und war 2019 und 2020 jeweils WM-Zweiter. Perez, 2023 WM-Zweiter, hat sechs Grands Prix gewonnen.

All eyes on 2026 👀 Our driver line-up is locked in @valtteribottas @schecoperez 🔒



Read more: https://t.co/6AtpicZS41 pic.twitter.com/tPDme1S7c6 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Mit dem Cadillac-Team, das mit Motoren von Ferrari ausgestattet wird, sind ab 2026 zwei US-Teams am Start. Bereits vertreten ist der Haas-Rennstall. Zuletzt waren 2014 elf Teams und damit 22 Fahrer in der WM vertreten.

