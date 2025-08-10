Ein bitteres Ende nach dem Triumph: Nascar-Fahrer Connor Zilisch hat sich am Samstag nach seinem Sieg in Watkins Glen, New York (USA) bei einem Sturz aus dem Auto das Schlüsselbein gebrochen.
Connor Zilisch hat gerade seinen sechsten Saisonsieg geholt, als er auf das Dach seines Chevrolet klettern will, um sich feiern zu lassen. Dabei verfängt sich sein linker Fuss am Fahrerfenster. Der 19-Jährige verliert das Gleichgewicht und stürzt unglücklich und kopfvoran auf den Asphalt.
Zilisch bleibt zunächst regungslos liegen. Sofort kümmern sich andere Fahrer, Betreuer und Sanitäter um ihn, bevor der Teenager ins Spital gebracht wird.
Da gibt Zilisch rund zwei Stunden nach dem Unfall gleich selbst auf X Entwarnung: «Ich bin aus dem Krankenhaus raus und es geht mir schon besser. Danke an alle Sanitäter für die schnelle Hilfe.» Die Untersuchungen hätten keine gravierende Kopfverletzung gezeigt, aber sein Schlüsselbein sei gebrochen. «Ich bin dankbar, dass es nicht schlimmer ist.»
Nach seinem sechsten Saisonsieg führt der Youngster die Wertung der Nascar-Xfinity-Series an. Beim Trackhouse-Rennen am Sonntag wird der Youngster wegen seiner Verletzung nicht antreten können.