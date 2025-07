Da Costa: «Ich nehme es persönlich, was Leute sagen» Antonio Félix da Costa spricht bei blue Sport über die Beziehung zu seinem Renningenieur und seine emotionale Seite. 11.07.2025

Antonio Félix da Costa arbeitet bei Porsche seit drei Jahren mit seinem Renningenieur Marius Meier-Diedrich zusammen – und gerät bei blue Sport ins Schwärmen.

Am 12. und 13. Juli finden in Berlin zwei der letzten vier Rennen der Formel E Saison statt. Du kannst diese jeweils ab 16.00 Uhr exklusiv live im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen. blue Sport ist live vor Ort und liefert dir im Ticker Updates von der Strecke.

Vor wenigen Wochen lobte der Renningenieur Marius Meier-Diedrich im Interview mit blue Sport seinen Fahrer Antonio Félix da Costa. «Er hat ein sehr gutes Rennverständnis und kann sich gut positionieren.»

Vor dem Rennwochenende in Berlin hat blue Sport den Portugiesen auf dessen Zusammenarbeit mit Meier-Diedrich angesprochen: «Ich hoffe, er hat gut über mich gesprochen», witzelt da Costa und gerät dann ins Schwärmen: «Marius ist eine sehr willkommene Überraschung. Ich habe in diesen drei Jahren neue Dinge in Marius entdeckt und es hat sich eine Freundschaft gebildet.»

Er schätze die Ehrlichkeit seines Renningenieurs, wenn der Portugiese etwas falsch mache: «Er sagt es einfach direkt. Ich habe keine Angst davor, dass man mir sagt, was ich falsch gemacht habe.» Das sei der schnellste Weg, um Fortschritte zu machen.

«Ich kann meine Emotionen kontrollieren»

Beruhigende Funksprüche von Meier-Diedrich brauche der temperamentvolle Portugiese ab und zu: «Ich habe Marius gesagt, er soll mich während des Rennens beruhigen, wenn ich einen Fehler gemacht habe und aufgebracht bin. Das hilft uns, um besser zu performen.»

Seine Emotionen will da Costa aber nicht verstecken: «Es gibt Leute, die es nicht persönlich nehmen. Ich kann das nicht, ich nehme es persönlich. Mich beeinflusst, was gesagt wird oder wie wir miteinander umgehen. Nicht nur als Rennfahrer, sondern auch sonst im Leben.»

In einem Sport, in dem viel Adrenalin im Blut fliesst, habe der 33-Jährige mit der Erfahrung gelernt, seine Emotionen zu kontrollieren. «Ich fahre seit 25 Jahren Rennen, ich kenne mich gut und weiss, wann ich mich beruhigen muss.»

Ob die Zusammenarbeit zwischen da Costa und Meier-Diedrich in der nächsten Saison weitergeht, ist noch unklar. Auf die Frage von blue Sport, wie seine Zukunft aussehe, antwortet der Portugiese schmunzelnd: «Strahlend, deshalb trage ich die Sonnenbrille.» Bleibt er bei Porsche? «Wir werden sehen.»

