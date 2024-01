Das Formel-1-Team Sauber erhält einen neuen Namen. dpa

Ab 2026 will Audi mit einem Werksteam in der Formel 1 starten. Für die kommenden beiden Jahre bekommt der Sauber-Rennstall einen Übergangsnamen. Der neue Teamname ist aber nicht unproblematisch.

Zuletzt trug der Rennstall den Namen Alfa Romeo, doch der Namenssponsor zieht sich nach fünf Jahren wieder zurück. Bis 2026 übernimmt Audi die Mehrheit am Sauber-Team und tritt dann als Werksteam in der Formel 1 an.

Vor der Übernahme durch den deutschen Konzern erhält das Schweizer Formel-1-Team Sauber noch einmal einen neuen Namen. Selbst Fussball-Transferorakel Fabrizio Romano schrieb vor der Veröffentlichung sein legendäres «👀 here we go! 🚗».

Nach dem Jahreswechsel kam die Katze dann aus dem Sack: Der Traditionsrennstall wird in der kommenden Saison und auch 2025 als Stake F1 Team starten. Die Namensänderung spült viel Geld in die Kasse: Gemäss «PlanetF1.com» sollen angeblich insgesamt 100 Millionen Dollar fliessen.

Gemäss einer Medienmitteilung ist Stake eine Wett-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Marke. Der kanadische Rapper Drake, Fussballklub Everton Football Club oder die Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC sind Partner. Auch Ex-Fussballstar Sergio Agüero ist Botschafter.

«Das ist der nächste grosse und aufregende Schritt unseres Teams. Stake bringt ein neues Publikum in unseren Sport. Wir werden einen Kalender voller Überraschungen, mit frischen Perspektiven erleben», sagt Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi.

Was steckt hinter der Firma?

Stake.com ist ein Krypto-Casino, in dem Nutzer mit Kryptowährung statt mit herkömmlichem Geld wetten können. Offiziell ist Stake auf der Karibikinsel Curacao registriert, gemäss australischen Medien soll das Unternehmen aber seinen Sitz in Melbourne haben. In Australien werben darf Stake aber nicht.

Auch in weiteren Gastgeberländern (Qatar, Japan, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Singapur, Bahrain, China und Brasilien) der Formel 1 ist man mit Restriktionen hinsichtlich Glücksspielwerbung konfrontiert. Kurzum: Der Rennstall muss sich in diesen Ländern etwas einfallen lassen, um nicht mit den Gesetzen in Konflikt zu geraten.

Das Chassis für kommende Saison heisst wiederum KICK Sauber C44, benannt nach einem Video-Live-Streaming-Dienst, der sich die entsprechenden Rechte gekauft hat.

