«Es grenzt an ein Wunder» Das erste Foto von Töff-Star Noah Dettwiler nach seinem Horror-Crash

Sandro Zappella

12.11.2025

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

26.10.2025

Nach seinem schweren Unfall in Malaysia zeigt sich der Schweizer Töff-Pilot Noah Dettwiler lächelnd im Rollstuhl – und macht laut seinem Team erstaunliche Fortschritte.

Sandro Zappella

12.11.2025, 10:23

12.11.2025, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach seinem schweren Motorradunfall in Malaysia erholt sich der Schweizer Töff-Pilot Noah Dettwiler zunehmend, auch wenn der Rehabilitationsweg lang bleibt.
  • Dettwiler wurde am Montag am Bein operiert und muss aufgrund von Nackenverletzungen mehrere Monate eine Halskrause tragen.
  • Ein erstes Foto, welches sein Vater Andy gepostet hat, zeigt den 20-Jährigen nun lächelnd im Rollstuhl.
Mehr anzeigen

Dem Schweizer Töff-Piloten Noah Dettwiler geht es nach seinem Horror-Crash in Malaysia immer besser. Sein Manager David Kriech erklärte am Sonntag im «Sportpanorama» bei SRF: «Es grenzt fast an ein Wunder, was wir für Fortschritte haben verzeichnen können. Noah macht grosse Schritte, aber wir müssen uns bewusst sein, dass der Weg wirklich lang ist.» Die Hoffnung sei da, dass er wieder ganz gesund werde. Man müsse ihm jedoch die Zeit geben, dass er wirklich die Chance habe, sich komplett zu rehabilitieren, so Kriech.

Es gehe Dettwiler aber den Umständen entsprechend gut, der Zustand sei schliesslich sehr ernst gewesen. Nach seinem Rücktransport in die Schweiz wurden weitere Untersuchungen gemacht, am Montag stand zudem eine Bein-Operation an. Etwas ernster als zuerst angenommen, seien zudem die Verletzungen im Nackenbereich, die aber voraussichtlich keine weitere Operation notwendig machen: «Zur Stabilität wird er für zwei bis drei Monate eine Halskrause tragen müssen.»

Das erste Foto nach dem Unfall

Erfreuliche Nachrichten gab es auch am Dienstag in Form eines Fotos. Vater Andy Dettwiler postete auf Facebook das erste Foto seines Sohnes Noah nach dessen schweren Unfall. Dabei ist der 20-Jährige im Rollstuhl zu sehen, das linke Bein im dicken Gipsverband. Aber Noah lächelt und Vater Andy kommentiert das Bild mit: «On the way! 👍💪🍀🙏»

Mehrere Herzstillstände

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang (Malaysia) war Dettwiler am 26. Oktober in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Schweizers, der beim Vorfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, unter anderem mehrere Herzstillstände. In Notoperationen retteten die Ärzte das Leben des 20-Jährigen.

«Bemerkenswerte Fortschritte». Schwer gestürzter Dettwiler kann mit seiner Familie und den Ärzten sprechen

«Bemerkenswerte Fortschritte»Schwer gestürzter Dettwiler kann mit seiner Familie und den Ärzten sprechen

