Wolff attackiert Red Bull und Marko: «Wie hirnlos muss man sein?»

Zwei Formel-1-Rennen nacheinander patzt McLaren massiv und Max Verstappen ist zur Stelle. Der WM-Kampf sorgt für ein hochspannendes Finale – und hitzige Diskussionen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem taktischen Fehler von McLaren entscheidet Max Verstappen den GP von Katar für sich und meldet sich ein Rennen vor Saisonschluss endgültig im WM-Kampf zurück.

Während Verstappen jubelt, ärgert sich Red-Bull-Motorsportberater Marko Helmut über angebliche Schützenhilfe von Mercedes für WM-Leader Lando Norris.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weist die Kritik eindeutig zurück und sagt: «Das ist totaler, völliger Unsinn, und es haut mich um, so etwas überhaupt zu hören.» Mehr anzeigen

Die WM-Entscheidung fällt tatsächlich im letzten Rennen der Formel-1-Saison. Max Verstappen profitiert in Katar von einem Fehler seiner beiden Titel-Konkurrenten und schiebt sich mit seinem Sieg auf den zweiten Platz der Gesamtwertung vor. Verstappens Rückstand auf Leader Lando Norris beträgt nur noch 12 Punkte, Oscar Piastri folgt mit 16 Zählern Rückstand auf Platz 3.

Dass sich der faszinierende Titelkampf weiter zuspitzt, ist einem strategischen Fehlentscheid von McLaren geschuldet. Der englische Rennstall holte seine beiden Fahrer nicht an die Box, als Nico Hülkenberg im Sauber mit seinem Ausfall in Runde 7 eine Neutralisation des Rennens auslöste. Während der Safety-Car-Phase wechselte nahezu das gesamte restliche Feld die Reifen – und verlor dabei kaum Zeit.

Marko und Wolff geraten aneinander

«Wir bleiben bis zum Ende im WM-Kampf dabei. Jetzt ist alles drin», jubelt Verstappen nach dem Rennen. Ganz anders Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, der sich darüber beschwert, dass Mercedes-Pilot Kimi Antonelli den WM-Leader kampflos habe passieren lassen.

«Zwei Mal hat er Lando mehr oder weniger vorbeigewunken», so Marko. Norris zog noch in der vorletzten Runde an Antonelli vorbei, nachdem dieser neben die Strecke geraten war. Schützenhilfe von Mercedes? «Das war so offensichtlich», echauffiert sich Marko.

Der Konter von Mercedes-Chef Toto Wolff lässt nicht lange auf sich warten. «Ach bitte ... Helmut! Das ist totaler, völliger Unsinn, und es haut mich um, so etwas überhaupt zu hören», faucht der Österreicher. «Wir kämpfen um Platz zwei in der Meisterschaft, was für uns wichtig ist. Kimi kämpft um einen möglichen dritten Platz. Wie hirnlos muss man sein, um so etwas überhaupt zu behaupten?»

Unabhängig davon: Das Drehbuch für ein spannendes Finale steht. Wer am Sonntag die Hauptrolle spielen wird, fragt sich auch die internationale Presse.

Niederlande

«AD»

«Max Verstappen darf nach seinem Meisterstück in Katar wieder ernsthaft vom Titel träumen: Der Kampf um die Formel-1-Meisterschaft geht in die spannende Endphase. Die Formel-1-Saison erreicht ihren Höhepunkt im allerletzten Rennen der Saison. Bei McLaren werden sie sich laut fragen: Wie um alles in der Welt konnte es dazu kommen, dass der Titelkampf vor dem allerletzten Rennen in Abu Dhabi noch immer nicht entschieden ist?»

«Telegraaf»

«Zum ersten Mal seit 2010 haben mindestens drei Fahrer noch Chancen auf den Weltmeistertitel in der Formel 1, wobei nur noch ein Rennen zu fahren ist. Max Verstappen gewann den Grand Prix von Katar und nutzte einen fatalen Fehler von McLaren gnadenlos aus.»

Grossbritannien

«Guardian»

«Verstappen musste einen Berg erklimmen, und von Platz drei in der Startaufstellung aus war der Sieg ein grossartiges Ergebnis, das ihn zu einem absoluten Anwärter für das Finale machte. Es ist in der Tat bemerkenswert, dass er so nah dran ist und in der letzten Runde der Saison noch im Rennen ist.»

«Daily Mail»

«Gib McLaren eine Waffe in die Hand, und sie würden sich selbst in die Füsse schiessen. Also fährt Lando Norris, der Sorgenmacher, zum Saisonfinale nach Abu Dhabi, wo der Titel noch zu vergeben ist. Und der unbezähmbare Max Verstappen, Sieger unter dem Flutlicht in Katar, ist dank eines katastrophalen Strategiefehlers seiner Konkurrenten immer noch auf der Jagd nach seinem fünften Weltmeistertitel in Serie.»

«Sun»

«McLarens Boxenstopp-Fiasko verschafft Max Verstappen einen enormen Schub in seinem Bestreben, den Formel-1-Titel zu verteidigen, während gleichzeitig Verschwörungstheorien die Runde machen.»

