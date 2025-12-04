  1. Privatkunden
Nach Horror-Crash Noah Dettwiler verzichtet auf zugesicherten Platz für 2026

SDA

4.12.2025 - 14:40

Der schwer verunfallte Noah Dettwiler.
Der schwer verunfallte Noah Dettwiler.
Bild: Keystone

Der schwer verunfallte Noah Dettwiler verzichtet auf den Fixplatz in der Moto3-WM im kommenden Jahr, den ihm das italienische Team von Paolo Simoncelli zugesichert hat.

Keystone-SDA

04.12.2025, 14:40

04.12.2025, 14:51

Dies teilte der 20-jährige Solothurner auf Instagram mit. «Leider ist es nicht klar, wann ich vollständig genesen sein werde», begründete er.

Dettwiler liess allerdings keine Zweifel daran, dass er wieder Rennen bestreiten möchte. «Das ist meine Leidenschaft, mein Leben und meine Arbeit, weshalb ich alles geben werde, um so schnell wie möglich wieder vollständig fit zu werden.»

Dettwiler war am 26. Oktober vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang in der Aufwärmrunde mit voller Wucht von hinten vom spanischen Weltmeister José Antonio Rueda gerammt worden. Bei diesem Unfall erlitt er lebensbedrohliche Verletzungen, unter anderem mehrere Herzstillstände. In Notoperationen retteten die Ärzte ihm das Leben.

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash

26.10.2025

