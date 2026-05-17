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GP von Katalonien Alex Marquez nach Horror-Sturz offenbar ausser Lebensgefahr

SDA

17.5.2026 - 16:06

Schockmoment in der MotoGP: Alex Marquez stürzt brutal

Schockmoment in der MotoGP: Alex Marquez stürzt brutal

17.05.2026

Fabio Di Giannantonio (Ducati) gewinnt am Sonntag auf der Rennstrecke Barcelona-Catalunya in Montmelo den MotoGP-Grand Prix von Katalonien. Das Rennen wird allerdings von fürchterlichen Stürzen überschattet.

Keystone-SDA

17.05.2026, 16:06

17.05.2026, 16:21

Der Italiener Di Giannantonio kam zum zweiten GP-Sieg im MotoGP. Doch dieser Erfolg verkommt zur Nebensache. Denn das sechste Saisonrennen verlief ereignisreich mit sechs Stürzen, einem Rennabbruch, dann einem Neustart mit gleich wieder einem schweren Unfall und prominenten Verletzten.

Das Rennen war zunächst in der 12. von 24 Rennrunden nach einem schweren Sturz des Spaniers Alex Marquez (Ducati) unterbrochen worden. Alex Marquez wurde in ein Spital gebracht; bei Rennende sickerten Informationen durch, wonach der Spanier ausser Lebensgefahr sei.

Zarco zieht sich schwere Beinverletzung zu

Beim zweiten Start kam es in der ersten Kurve zu einem weiteren Sturz, diesmal war Johann Zarco (Honda) betroffen. Zarco wurde minutenlang im Kiesbett medizinisch versorgt und schliesslich auch ins Spital gebracht. Zarco zog sich am linken Bein schwere Verletzungen zu.

Die Schlussrangliste gilt noch als provisorisch, weil gleich gegen mehrere Töffpiloten Untersuchungen laufen, weil der Reifendruck nicht den Normen entsprach.

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