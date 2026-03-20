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«Eine komplizierte Strecke» Die Formel E macht zum ersten Mal in Madrid Halt

Andreas Lunghi

20.3.2026

Buemi: «Es ist eine komplizierte Strecke»

Buemi: «Es ist eine komplizierte Strecke»

04.03.2026

Am 21. März findet zum ersten Mal ein Formel-E-Rennen auf dem Jarama-Circuit in Madrid statt. Der Schweizer Sébastien Buemi reist nach dem Podestplatz in Jeddah mit viel Selbstvertrauen nach Spanien.

Andreas Lunghi

20.03.2026, 18:24

20.03.2026, 18:31

Am 21. März macht die Formel E zum ersten Mal in Madrid Halt. Verfolge das Rennen ab 15.00 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom.

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Sa 21.03. 15:00 - 16:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

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Zum ersten Mal seit 2021 gastiert die Formel E wieder in Spanien. Diesmal wird nicht in Valencia, sondern zum ersten Mal auf dem Jarama-Circuit in Madrid gefahren. Ganz neu ist die Strecke für die Fahrer nicht. Ende 2024 wurden die Vorsaison-Tests hier durchgeführt.

«Es ist eine komplizierte Strecke», sagt Sébastien Buemi im Interview bei blue Sport. «Wir kennen sie aber wegen der Tests mit demselben Auto schon gut. Die letzte Schikane wird etwas anders sein und es wird wichtig sein, sich schnell anzupassen.»

An Selbstvertrauen wird es dem 37-Jährigen nicht fehlen, stand er zuletzt in Jeddah zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Podium. Mit besserem Energie-Management wäre wohl auch mehr drin gewesen, damit hadert Buemi, der vor seinem 2. Platz in Saudi-Arabien nie besser als Siebter war, aber nicht: «Ich bin zufrieden mit dem Resultat.» 

Fehlende Konstanz im Qualifying

Nicht nach seinem Gusto verlaufen bisher die Qualifyings. Die Pole-Position in Mexiko, die der Schweizer Pilot mit einem Verbremser in der ersten Kurve vergab, war bisher der einzige Lichtblick. «Die einzige Erklärung ist für mich ein Problem mit den Reifen. Wir haben nichts am Auto geändert, aber an einem Tag sind wir konkurrenzfähig und am nächsten nicht mehr. Wir werden dazulernen und schauen, was wir besser machen können, um konstanter zu werden», sagt Buemi.

Konstanz ist auch im Kampf um die WM-Krone das wichtige Stichwort. Buemi hat in seinem Envision-Auto mehrmals gezeigt, dass die Pace in diesem Jahr vorhanden ist. Nur haben ihm bisher die regelmässigen grossen Punktgewinne gefehlt, hauptsächlich wegen der schlechten Startpositionen. Der Rückstand auf den WM-Führenden Pascal Wehrlein beträgt nach 5 von 17 Rennen 31 Punkte.

Ob ihm der 2. Platz in Jeddah den nötigen Schub gegeben hat, um weiter vorne mitzumischen, wird sich am Samstag in Madrid zeigen. Ab 15.00 Uhr bist du auf blue Zoom live mit dabei.

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