Kritik an neuer Formel 1: Wie bei Videospiel «Mario Kart»

Die grossen Überraschungen bleiben beim Saisonauftakt der Formel 1 in Australien aus. Für Aufregung sorgt in erster Linie das neue Reglement. Fahrer und Fans halten sich mit Kritik nicht zurück.

Keystone-SDA, dpa, tbz SDA

Die ersten 58 Rennrunden nach der historischen Regelreform in der Formel 1 sind gedreht. Die Ouvertüre im Albert Park in Melbourne bot mit vielen Überholmanövern reichlich Spektakel. Das befürchtete Chaos, etwa wegen der veränderten Startabläufe, blieb jedoch aus.

Die Meinungen über die neuen Autos sind dennoch gemacht. Die Kritik vonseiten der Fahrer reisst nicht ab. Am lautesten kommt sie wenig überraschend aus dem Lager jener, die sich mit den Neuerungen besonders schwertun. Max Verstappen und Titelverteidiger Lando Norris, die bei der knappen WM-Entscheidung vor drei Monaten in Abu Dhabi nur durch zwei Punkte getrennt waren, nehmen öffentlich kein Blatt vor den Mund.

Von «Chaos hoch und runter» sprach Verstappen nach dem Aufbruch in eine neue Zeitrechnung in der Königsklasse des Motorsports bei Viaplay. Die Notwendigkeit, die Batterie im Motor nach dem Entladen wieder aufzuladen, würde im Mittelfeld zu «seltsamen Dingen» führen, die ihn an das Videospiel «Mario Kart» erinnern. Verstappen würde am liebsten die Zeit zurückdrehen.

«Ich habe definitiv keinerlei Spass mit diesen Autos», bekräftigte der Holländer, der die neue Formel 1 während der Testfahrten bereits als «Formel E auf Steroiden» und «Anti-Rennsport» bezeichnet hatte. Der vierfache Weltmeister betonte erneut, dass sich für ihn daran selbst im Erfolgsfall nichts ändern würde. «Egal ob ganz vorne oder dort, wo ich jetzt stehe – emotional und vom Gefühl her ist das Ganze völlig leer.»

In der Welt des schnurbärtigen Klempners

Nach der Regelreform sind die Fahrer zu permanentem Batterie-Management aufgerufen. Vollgas fahren können sie nicht mehr komplett, sonst geht ihnen mit den neuen Motoren der Saft aus. Die Aggregate beziehen zu gut 50 Prozent Leistung vom Verbrenner und zu fast 50 Prozent aus der Batterie, die wieder geladen werden muss.

Verstappen ist aber ein vehementer Vertreter des Vollgasfahrens: So spät wie möglich bremsen, so früh wie möglich beschleunigen. Auf der Geraden herunterschalten, vom Gas gehen und ausrollen, um dann mit geladener Batterie wieder voll beschleunigen zu können, wie in der Qualifikation praktiziert, das widerspricht dem Instinkt des Niederländers.

Weltmeister Lando Norris (Mitte) und sein Vorgänger Max Verstappen (links) können nicht viel anfangen mit den neuen Formel-1-Autos Keystone

«Fahrer und Fans wollen nur das Beste für den Sport. Wir sind nicht einfach nur um der Kritik willen kritisch», sagte Verstappen, der nach Startplatz 20 in Melbourne noch Sechster wurde. «Wir sind aus gutem Grund kritisch, denn wir wollen, dass es die Formel 1 bleibt, also die richtige Formel 1 auf Steroiden.»

Die Fans bekamen vor allem in der Anfangsphase ein Spektakel geboten, als sich der spätere Rennsieger George Russell im Mercedes und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc an der Spitze mehrfach überholten. Dank der neuen Modi «Boost» (Schub) und «Overtake» (Überholen) wurden schlussendlich 125 Überholmanöver gezählt. Dem gegenüber stellten die Statistiker der Formel 1 gerade einmal 45 beim Saisonstart in Melbourne vor einem Jahr.

Leclerc fühlte sich im Rennen phasenweise ebenfalls in die Welt des schnurbärtigen Videospiel-Klempners Super Mario versetzt. Einen Geschwindigkeitsschub bei Mercedes verglich er mit dem Turboantrieb in der Gaming-Reihe. «Das ist wie ein Pilz in Mario Kart», funkte Leclerc und amüsierte damit auch seinen Renningenieur: «Der war gut.»

Norris: «Es ist ätzend»

Auch Weltmeister Norris stört sich an der ungewohnten neuen Fahrweise mit dem unnatürlichen Abbremsen und vom Gas gehen, um die Batterien wieder aufzuladen. Das betonte der McLaren-Fahrer in Melbourne noch einmal ausdrücklich: «Wir kommen von den besten Autos, die je in der Formel 1 gebaut wurden und die am angenehmsten zu fahren waren, zu den wahrscheinlich schlechtesten. Es ist ätzend, aber man muss damit leben.»

Norris' Einschätzung deckt sich mit dem ersten Eindruck zum Kräfteverhältnis. Dieses hat sich unter den vier Topteams klar zu Ungunsten von McLaren verschoben. Obwohl der Konstrukteurs-Weltmeister der letzten beiden Saisons mit dem gleichen Motor wie Mercedes fährt, ist der Rückstand auf die Silberpfeile und auch auf Ferrari beträchtlich.

Laute Kritik im Netz

In den sozialen Medien halten sich Rennsport-Fans nicht mit Kritik zurück. Viele von ihnen verlangen eine sofortige Regeländerung, andere rufen zum Boykott der Rennserie auf. Ein User postet gar einen Formel-1-Grabstein.

Might as well remove the brakes off of the cars with as much coasting as they do.

These new rules suck!

Ditch the hybrid crap and bring back the V-10s! — TieRod (@rod_tie) March 8, 2026

Rasche Änderungen kaum realistisch

Vor dem Hintergrund der Kritik der Fahrer stellt sich nun die entscheidende Frage, wie sich die Situation kurzfristig verbessern lässt. Verstappen wünscht sich baldige Änderungen am Reglement, ist sich aber bewusst, dass dies nicht von heute auf morgen geschehen wird.

Laut FIA-Technikchef Nikolas Tombazis soll der Internationale Automobilverband nach dem am kommenden Sonntag angesetzten Grand Prix von China eine Evaluierung planen. Ob sich der Spasslevel der Fahrer so schnell erhöhen lässt, bleibt offen. Spektakel jedenfalls scheint garantiert.

Zwei Topteams voraus

Bei Mercedes hofft man nach dem 61. Doppelerfolg in der GP-Geschichte nach vier enttäuschenden Jahren auf eine neue Silberpfeil-Ära. «Wir haben den Kampf um die WM in unseren Händen. Das ist das beherrschende Gefühl», gab sich Teamchef Toto Wolff zufrieden, nachdem George Russell und Kimi Antonelli die Erwartungen erfüllt haben.

Während Mercedes vor allem mit effizientem Energiemanagement überzeugt, scheint das in den letzten Jahren arg gebeutelte Ferrari-Team mit dem neuen Chassis hervorragende Arbeit geleistet zu haben. Mit einer besseren Boxenstopp-Strategie wäre für Charles Leclerc (3.) und Lewis Hamilton (4.) beim Saisonstart womöglich noch mehr möglich gewesen.

