Müller: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn es hat noch nicht geklappt» 18.06.2026

Die Formel-E-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Sieben Rennen sind noch zu fahren und der Schweizer Nico Müller ist mitten im WM-Kampf. Mit blue Sport spricht er über den Saison-Schlussspurt und welches Rennen er in Zukunft noch gewinnen möchte.

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Es ist ein strammes Programm, das Nico Müller in diesen Wochen absolviert. Am letzten Wochenende fuhr er auf den 2. Platz der LMP2-Klasse beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Wenige Tage und eine lange Reise später macht er sich in Sanya, China, bereit für das 11. Saisonrennen der Formel E.

«Ich konnte letzte Nacht zehn einhalb Stunden schlafen und konnte ein bisschen aufholen», sagt der 34-Jährige im Gespräch mit blue Sport angesprochen auf seinen Energiehaushalt. Dass in der feuchten Hitze von Sanya nur ein Rennen gefahren wird (am Samstag, um 9.00 Uhr live auf blue Zoom) komme ihm entgegen: «Dann muss ich die Körnchen nur auf einen Tag konzentrieren.»

Dem Schlafmangel überwiegt dennoch die Freude über den ersten Podestplatz in Le Mans. «Es hat Spass gemacht. (...) Schön, nach zwei Jahren wieder ein 24-Stunden-Rennen zu fahren und direkt ganz vorne mitzumischen.» Ohne kleinere technische Probleme in den letzten Stunden hätten Müller und sein Team dem Schwester-Auto von Inter Europol Competition den Sieg noch streitig machen können. «Aber mit einem 2. Platz in Le Mans müssen wir uns nicht verstecken – das Positive überwiegt», sagt ein strahlender Nico Müller.

«Wollen bei drei Meisterschaften ein Wörtchen mitreden»

Obwohl er bei der vierten Le-Mans-Teilnahme zum ersten Mal einen Pokal mit nach Hause nimmt, gibt sich Müller noch nicht zufrieden: «Dieses Rennen zu gewinnen, bleibt weit oben auf der Liste – denn geklappt hat es noch nicht.»

Zuerst geht es für Müller aber in den Endspurt der Formel-E-Saison. Sieben Rennen vor Schluss steht der 34-Jährige in der Gesamtwertung auf dem fünften Platz. Der Rückstand auf WM-Leader Mitch Evans beträgt 45 Punkte, was liegt noch drin?

«Rennen zu Rennen maximieren und hoffentlich ein paar Pokale mitnehmen – das ist das grosse Ziel. Wenn wir das schaffen, sammeln wir automatisch viele Punkte. Und wenn man viele Punkte sammelt, fährt man automatisch um drei Meisterschaften. Es gibt eine Hersteller-, Team- und Fahrerwertung zu gewinnen und wenn man Porsche repräsentieren darf, ist es klar, dass man bei allen drei ein Wörtchen mitreden will», schliesst Müller ab.

Die Chance, Punkte gutzumachen, erhalten Nico Müller und sein Porsche-Team bereits am Samstag in Sanya. Ab 9.00 Uhr bist du auf blue Zoom live mit dabei.

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