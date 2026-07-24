Die Formel E kehrt für die beiden drittletzten Saisonrennen zurück – und feiert dabei eine Premiere: Erstmals rasen die Elektroboliden bei Nacht durch die Strassen der japanischen Metropole Tokio. Vier Rennen vor der Krönung des Weltmeisters verspricht der Rennkalender ein spektakuläres und möglicherweise wegweisendes Wochenende.

Live: Formel E Weltmeisterschaft 25.07. 10:55 - 12:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft Live auf

In den bisherigen beiden Ausgaben sorgten die Rennen in Tokio bereits für mehrere denkwürdige Momente. Mit Maximilian Günther, Stoffel Vandoorne und Oliver Rowland gab es in drei Rennen drei verschiedene Sieger. Rowland bescherte Nissan in der vergangenen Saison dabei einen viel umjubelten Heimsieg.

In diesem Jahr wartet das Rennwochenende mit einer Premiere auf: Erstmals werden die Tokio E-Prix bei Nacht ausgetragen. Die Fahrt unter Flutlicht soll jedoch nicht nur spektakuläre Bilder liefern, sondern auch den Nachhaltigkeitsanspruch der Formel E unterstreichen.

An Orten ohne Netzanschluss kommt zur Stromerzeugung sogenanntes HVO zum Einsatz. Der erneuerbare Kraftstoff ersetzt herkömmlichen Diesel in sämtlichen temporären Generatoren, die beim TDK Tokio E-Prix 2026 benötigt werden. Damit setzt die Rennserie ihren Nachhaltigkeitskurs fort. Nach eigenen Angaben weist die Formel E seit ihrer Gründung einen zertifizierten Netto-Null-CO₂-Fussabdruck auf – gemessen an der 2020 festgelegten Definition.

Blick auf die Gesamtwertung

Für die Fans und den Kampf um die Weltmeisterschaft ist das Rennwochenende von grosser Bedeutung. Nur noch vier Rennen an zwei Austragungsorten stehen bevor und die Entscheidung im Kampf um den Titel ist noch nicht gefallen.

Formel E

An der Spitze der Fahrerwertung steht Pascal Wehrlein (Porsche) mit 141 Punkten. Beim jüngsten Rennen in Shanghai feierte der Deutsche seinen zweiten Saisonsieg. Dahinter folgen Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) mit 132 und Oliver Rowland (Nissan) mit 114 Punkten. Antonio Felix da Costa (Jaguar) liegt mit 111 Zählern auf Rang vier, gefolgt von Jake Dennis (Andretti) mit 109.

Dahinter lauern mit Edoardo Mortara (Mahindra Racing), Nico Müller (Porsche) und Sebastien Buemi (Envision Racing) gleich drei Schweizer. Insbesondere für Müller ist die Ausgangslage speziell, Teamkollege Pascal Wehrlein liegt aktuell in Führung.

«Wenn man den Teamkollegen schlagen kann, will man das natürlich schaffen. Aber in dieser Phase der Saison geht es mehr darum, für das Team das Maximum herauszuholen», gibt sich Müller gegenüber blue Sport als Teamsportler (siehe Video oben).

Obwohl der Schweizer Pilot selbst Ambitionen hat, ist er sich nicht zu schade, seinem Teamkollegen zu helfen: «Am Schluss sind wir hier, weil wir für Porsche das Maximum herausholen sollen. Dann ist es auch wichtig, dass man Erkenntnisse miteinander teilen kann.»

Wer sich schlussendlich in Tokio die Punkte schnappt, erfährst du am Samstag und Sonntag ab 13 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom.

Live: Formel E Weltmeisterschaft 26.07. 10:55 - 12:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft Live auf

Das könnte dich auch interessieren