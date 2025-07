Rowland kürt sich zum Formel-E-Weltmeister 13.07.2025

Der Brite Oliver Rowland kürt sich in Berlin zum ersten Mal zum Formel-E-Weltmeister. Als ihm seine Tochter am Funk gratuliert, wird er emotional.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Zwei Rennen vor dem Ende der Saison kürt sich Oliver Rowland frühzeitig zum Weltmeister. Er wird in Berlin Vierter und weil sein erster Verfolger Pascal Wehrlein (16.) nicht punktet, kann der Brite in den Heimrennen in London nicht mehr eingeholt werden.

Rowland: «Es war unglaublich, meine Tochter am Funk zu hören» 13.07.2025

Als Rowland die Ziellinie überquert, gibt es in der Nissan-Garage und im Auto kein Halten mehr. Es fliessen die ersten Freudentränen, insbesondere als Rowland der Funk seiner Tochter Harper erreicht: «Daddy, du bist Weltmeister, bye!»

«Schlimmster Tag meines Lebens»

«Es war unglaublich, meine Tochter am Funk zu hören», sagt der frischgebackene Weltmeister zu blue Sport. «Allgemein hat die Formel E dieses Wochenende viele schöne Sachen für mich gemacht. Sie fuhren zu meinem Heimatort Barnsley und filmten meine Mutter und viele meiner Freunde. Sie haben mir die Videos vor dem Rennen gezeigt, was ich nicht so mochte, weil sie Glück wünschten und das war fast zu viel Druck für mich.»

Rowland: «Das war der schlimmste Tag meines Lebens» 13.07.2025

Zum «Bye» am Ende des Funkspruchs von Töchterchen Harper sagt Rowland: «Das war ein kleiner Witz, weil wenn ich mit ihr telefoniere, wir am Ende immer Bye, Bye, Bye sagen.»

Am Freitag sagte der Brite noch, er gehe relaxed ins Wochenende. Wie war die Gemütslage vor dem Rennen am Sonntag? «Es war der schlimmste Tag meines Lebens, ich war nicht relaxed. Ich war über mich selbst verärgert wegen gestern und habe gedacht: ‹Werfe ich das wirklich noch weg?› Jetzt bin ich wieder etwas relaxter.»

Rowland: «Das war nur ein Witz» 13.07.2025

Die Stimmen der Schweizer

Müller: «Ich hätte so einen Move nicht gemacht» 13.07.2025

Müller: «Es wäre auch mit dem Zwischenfall Platz 8 gewesen» 13.07.2025

Buemi: «Das Auto hat plötzlich angehalten» 13.07.2025

Alle Rennen der gesamten Formel-E-Saison kannst du exklusiv im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen. Den aktuellen WM-Stand siehst du hier.

Filmtipp zum Thema

Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport Der Hype um die Formel 1 wächst. Nun bekommt sie ihren Hollywoodfilm. Mit seiner spektakulären Inszenierung vermag «F1» zu beeindrucken. Fans des Rennsports sollten jedoch kein authentisches Abbild erwarten. 26.06.2025

Mehr Videos aus dem Ressort

Buemi: «Entscheidungen sind nicht immer einfach zu verstehen» Sébastien Buemi spricht mit blue Sport exklusiv über seine Karriere. 13.02.2025