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Erlösung nach 20 Jahren Ein Teenager aus Bologna lässt Italien endlich wieder jubeln

SDA

16.3.2026 - 04:00

Dank Kimi Antonelli stellt Italien erstmals seit 20 Jahren wieder ein GP-Sieger in der Formel 1
Dank Kimi Antonelli stellt Italien erstmals seit 20 Jahren wieder ein GP-Sieger in der Formel 1
Keystone

Kimi Antonelli blickt auf ein historisches Wochenende zurück. Mit seiner Siegpremiere in der Formel 1 macht der junge Italiener ein ganzes Land stolz. Bei diesem einen Erfolg dürfte es nicht bleiben.

Keystone-SDA

16.03.2026, 04:00

16.03.2026, 07:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der 19-jährige Italiener Kimi Antonelli gewann in Schanghai von der Pole-Position aus seinen ersten Formel-1-Grand-Prix und löste danach überwältigt von Freude Tränen aus.
  • Mit seinem Sieg erklang erstmals seit Giancarlo Fisichellas Erfolg 2006 wieder die italienische Hymne für einen Formel-1-Rennsieger.
  • Nach einer schwierigen Rookie-Saison 2025 und einem mentalen Neustart mit Unterstützung von Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat Antonelli nun seinen Durchbruch geschafft und unterstrich seinen Anspruch, an der Spitze der Formel 1 mitzufahren.
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Als man ihm das Mikrofon in die Hand drückte, brach Kimi Antonelli in Tränen aus. Es waren Tränen der Freude, die der Teenager vergoss. So liess der 19-jährige Italiener die Anspannung nach seinem ersten Sieg in der Formel 1 heraus, den er soeben in Schanghai von der Pole-Position aus herausgefahren hat. Noch nie zuvor war ein Fahrer jünger, als er von Startplatz 1 zu einem Grand Prix startete.

Dank Antonelli erklang bei der Siegerehrung erstmals seit 20 Jahren wieder die italienische Hymne für einen Rennsieger. Der letzte Italiener, der in der Königsklasse des Motorsports einen Grand Prix gewonnen hatte, war Giancarlo Fisichella 2006 in Malaysia – genau in jenem Jahr, in dem Antonelli in Bologna zur Welt kam.

Antonelli schafft es auf die Titelseiten der italienischen Sportzeitungen.
Antonelli schafft es auf die Titelseiten der italienischen Sportzeitungen.

Im Eiltempo in die Formel 1

In der Vita von Andrea Kimi Antonelli, wie das Ausnahmetalent mit bürgerlichem Namen heisst, war das Tempo schon immer die einzige Konstante. Sein zweiter Vorname Kimi, der entgegen hartnäckiger Gerüchte nicht auf Kimi Räikkönen zurückgeht, sondern auf den Vorschlag eines Freundes der Familie, ist längst zu seinem Markenzeichen geworden.

Mit sieben Jahren begann er Kartrennen zu fahren, mit 14 war er Europameister, und der Sprung in die Formel 1 gelang ihm in einer Geschwindigkeit, die viele Experten kritisch stimmte. Die Formel 3 liess der Lockenkopf, der seit 2019 dem Juniorenprogramm von Mercedes angehört, gänzlich aus und bestritt nur eine Saison in der Formel 2. Schnell wurde er als Wunderkind bezeichnet.

«Tränen, Stolz, ein Märchen». Die Pressestimmen zum Sieg des «frühreifen» Formel-1-Talents Kimi Antonelli

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Dass der Weg an die Spitze kein Selbstläufer war, zeigte Antonellis erste Formel-1-Saison. 2025 war für ihn ein ständiges Auf und Ab. Nach einem furiosen Start mit sechs Top-6-Platzierungen in den ersten sieben Grands Prix zahlte er oft Lehrgeld. Es folgten in Europa, auf Strecken, die er eigentlich kannte, zahlreiche Ausfälle. Antonelli überforderte das Auto, beging Fehler und geriet in einen Teufelskreis aus Druck und Nervosität. Sein erster Podestplatz beim Abstecher nach Kanada inmitten der Europa-Saison blieb vorerst ein Ausreisser nach oben.

Den Reset-Knopf gedrückt

In dieser schwierigen Phase war Mercedes' Teamchef Toto Wolff eine wichtige Schlüsselfigur. Zusammen mit Antonellis Vater verpasste er dem Youngster nach dem Heimrennen in Monza einen verbalen «Tritt in den Hintern». Es war der nötige Reset. Antonelli lernte, mit der Energie haushalten zu müssen und mit der vielen Ablenkung, die der Formel-1-Zirkus mit sich bringt, umzugehen. Parallel dazu schloss er noch erfolgreich die Schule ab, was ein grosses Anliegen seiner Mutter war.

Nach dem Lehrjahr scheint die Reifeprüfung nun abgeschlossen. Dass Antonelli seinen Premierensieg ausgerechnet an jenem Tag feierte, an dem sein Vorgänger Lewis Hamilton erstmals für Ferrari auf das Podium fuhr, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Doch für den Italiener zählt nur die Gegenwart im Silberpfeil. Er hat bewiesen, dass er nicht gekommen ist, um als freundliche Nummer 2 im Schatten von Teamkollege George Russell zu stehen.

Sein Selbstbewusstsein ist trotz seines jungen Alters ungebrochen. «Ich will nicht nur sein Niveau erreichen. Ich will besser als er werden», stellte Antonelli unlängst klar. Mit seinem vorzüglichen Wochenende in Schanghai hat er diese Kampfansage eindrücklich untermauert. Während er früher mit der Startnummer 12 in Anlehnung an sein Idol Ayrton Senna fuhr, schickt er sich nun an, eine eigene Ära zu prägen.

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