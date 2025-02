Die Formel 1 feiert schon vor Beginn der neuen Saison Keystone

Die Formel 1 feiert und lässt sich feiern. Beim Fest in London zum 75-jährigen Bestehen der Rennserie sind die zehn Teams mit ihren Fahrern lückenlos vertreten.

Keystone-SDA, sda SDA

Noch dauert es rund dreieinhalb Wochen bis zum Saisonauftakt, der mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne erfolgt. Den ersten wichtigen Termin des neuen Jahres haben die Macher des Grand-Prix-Zirkus bereits auf Dienstag anberaumt. «F1 75» heisst das Spektakel, das Lust auf das nächste Kapitel der mittlerweile 75 Jahre dauernden Geschichte machen soll, die damals im Mai mit dem Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone ihren Anfang genommen hat. In London werden rund 15'000 Zuschauer vor Ort sein. Dank der Übertagung auf verschiedenen Sendern und in sozialen Netzwerken kann die Show rund um den Globus verfolgt werden.

Das Spektakel soll die perfekte Mischung aus Sport und Show sein – ganz nach dem Geschmack der amerikanischen Eigner der Formel 1. Die Feier fällt in einen Zeitraum, in dem die Rennserie so gut dasteht wie wohl noch nie zuvor in ihrer Historie. Es soll ein Schaulaufen der besonderen Art werden – auch wenn die Teams noch nicht jene Autos präsentieren werden, mit denen Titelverteidiger Max Verstappen und seine Fahrer-Kollegen in diesem Jahr an den Start gehen werden.