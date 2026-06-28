MotoGP-Pilot Marco Bezzecchi stürzt in den Niederlanden in der 2. Runde schwer. Vor einer Woche sorgte er noch anderweitig für einen handfesten Skandal.

In Assen liegt Bezzecchi an dritter Stelle, ehe er bei hohem Tempo die Kontrolle über sein Motorrad verliert und sich in der Folge mehrfach überschlägt. Nach dem Nuller ist der Italiener die WM-Führung los. Viel wichtiger aber ist die Tatsache, dass Bezzecchi glimpflich davonkommt.

Denn am Abend meldet sein Rennstall Aprilia: «Marco Bezzecchi hat sich CT-Scans und weiteren radiologischen Untersuchungen unterzogen. Dabei wurden keine Verletzungen festgestellt. Er ist gesund genug, um entlassen zu werden. Er wird heute Abend nach Hause zurückreisen.»

Vor einer Woche durfte Bezzecchi im tschechischen Brünn den GP nicht bestreiten. Er wurde gesperrt, weil er nach seinem Sturz im Sprint-Rennen einen Streckenhelfer ohrfeigte.