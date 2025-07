«Es waren sehr emotionale Gefühle» Sébastien Buemi spricht bei blue Sport über seinen Sieg in Monaco. 11.07.2025

Sébastien Buemi gewann in dieser Saison nach sechs Jahren wieder ein Rennen in der Formel E. Für ihn ist es ein sehr emotionaler Triumph gewesen, wie er im Interview mit blue Sport betont.

Am 12. und 13. Juli finden in Berlin zwei der letzten vier Rennen der Formel E Saison statt.

«Ich dachte, ich würde nie mehr ein Rennen gewinnen», sagte ein emotionaler Sébastien Buemi nach seinem Sieg in Monaco im Mai. Es war sein erster Erfolg in der Formel E seit der Saison 2018/2019.

«Es waren sehr emotionale Gefühle», sagt Buemi zu blue Sport knapp zwei Monate nach dem Rennen in Monaco. «Es ist sehr schwierig geworden, in der Formel E zu gewinnen und man muss ein bisschen Glück haben.»

Der Sieg habe für ihn und das Team viel Vertrauen in das Auto erweckt. Sie hätten danach wieder gute Rennen in Tokio und Jakarta gehabt, wo Buemi mit seinem dritten Rang wieder auf dem Podest stand. In den letzten vier Rennen der Saison möchte der Mann aus Aigle wieder auf das Podium. «Das bleibt unser Ziel.»

Dass es noch um etwas geht, beweist er auch mit dem Entscheid, in Berlin in der Formel E zu starten statt in der Langstrecken-WM in Brasilien, wo am gleichen Wochenende ebenfalls ein Rennen stattfindet. «Nach Le Mans waren meine Chancen auf den Titel gering, deshalb war es für mich besser hier zu sein.»

Der 36-Jährige hat noch lange nicht genug und will auch nächste Saison wieder gleichzeitig in der Formel E und in der Langstrecken-WM fahren: «Es gibt nächste Saison keine Terminkollisionen – es sieht gut aus, dass ich wieder beides fahren kann.»

Sébastien Buemi gewinnt den E-Prix in Monaco Sébastien Buemi gewinnt zum dritten Mal in seiner Formel-E-Karriere in Monaco. Für Buemi ist es der erste Sieg in der Formel E seit 2019. 05.05.2025

