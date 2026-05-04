Mark Webber: «Ich werde Alessandro Zanardi nie vergessen» Zahlreiche prominente Gäste und Motorsportlegenden verfolgen die Formel E in Berlin vor Ort. Darunter auch der ehemalige Formel-1-Fahrer Mark Webber. blue Sport konnte mit dem Australier sprechen. 02.05.2026

Alessandro Zanardi ist tot. Diese Meldung erschütterte die Sportwelt am Samstagmorgen. Der ehemalige Rennfahrer verstarb am 1. Mai 2026 in Padua. Ex-Formel-1-Fahrer Mark Webber erinnert sich an den Italiener.

Seine Geschichte ist inspirierend. Mehrere schwere Schicksalsschläge erschütterten sein Leben, mit seiner unfassbaren Resilienz und Lebenslust kämpfte er sich aber stets zurück – bis Alessandro Zanardi am 1. Mai 2026 im Alter von 59 Jahren nicht mehr konnte.

Am 15. September 2001 veränderte sich Zanardis Leben. Während eines Champcar-Rennens (heute IndyCar) auf dem Lausitzring verlor der Italiener, der in den Neunzigerjahren 41 Rennen in der Formel 1 bestritt, beide Beine, als ein Konkurrent in ihn krachte.

Der Italiener kämpfte sich zurück auf die Rennstrecke und fuhr nur knapp zwei Jahre nach seinem Unfall wieder Tourenwagen-Rennen in einem für ihn modifizierten Auto. Den Höhepunkt erreichte er 2005 mit dem Sieg in Oschersleben im Rahmen der Tourenwagen-WM.

Mark Webber: «Er inspirierte Menschen»

2007 begann er eine neue Karriere auf dem Handbike und gewann an den Paralympics in London 2012 und Rio de Janeiro 2016 je zwei Goldmedaillen. 2020 krachte er bei einem Handbike-Rennen in Italien mit einem LKW zusammen und musste sich nach mehreren Operationen erneut zurückkämpfen. 18 Monate nach dem Unfall konnte er das Spiel verlassen und bei seiner Familie leben.

«Er hatte eine grosse Leidenschaft», sagt der ehemalige Formel-1-Fahrer Mark Webber im Interview bei blue Sport. «Mit der Art und Weise, wie er das Leben nach seinen Unfällen anging, inspirierte er Menschen mit ähnlichen Handicaps.»

Zanardi sei für den Motorsport eine sehr starke Persönlichkeit gewesen und der Australier werde ihn nie vergessen. «Es ist ein trauriger Tag für uns. Wir wünschen ihm das Beste, damit er da oben in Frieden ruhen kann und sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser Beileid aus.»

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