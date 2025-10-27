  1. Privatkunden
Schockmoment in der Fomel 1 Lawson: «Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können»

dpa

27.10.2025 - 08:45

Lawson: «Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können»

Lawson: «Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können»

27.10.2025

Der neuseeländische Formel-1-Pilot Liam Lawson muss nach einem Boxenstopp zwei Streckenposten ausweichen – und verlangt nun eine Erklärung dafür.

,

DPA, Redaktion blue Sport

27.10.2025, 08:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Formel-1-Rennen in Mexiko rennen zwei Streckenposten über die Piste und sorgen so für einen Schreckmoment.
  • Liam Lawson, der den beiden ausweichen muss, ärgert sich tierisch über den gefährlichen Zwischenfall.
  • Er habe beinahe einen der beiden erwischt, so der Neuseeländer.
Mehr anzeigen

Nach einem Schreckmoment mit zwei Streckenposten auf dem Kurs während des Rennens in Mexiko-Stadt hat Formel-1-Pilot Liam Lawson Erklärungen für den gefährlichen Zwischenfall eingefordert. «Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich da sah», betonte der Neuseeländer nach dem Rennen. «Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können», hatte er zuvor an den Kommandostand seines Rennstalls Racing Bulls gefunkt. 

Lawson hatte nach einer Kollision in der ersten Runde des Grossen Preises von Mexiko-Stadt an die Box gemusst. Als er mit seinem Wagen zurück auf die Strecke fuhr, gab es im ersten Sektor doppelt geschwenkte gelbe Flaggen. Die Fahrer müssen die Geschwindigkeit in dem Fall drastisch reduzieren und sich darauf gefasst macht, den Wagen ganz zu stoppen. Grund für die Einschränkungen waren Trümmerteile auf der Strecke. 

Formel 1. Norris dominiert in Mexiko und löst Piastri als WM-Leader ab

Formel 1Norris dominiert in Mexiko und löst Piastri als WM-Leader ab

Stellungnahme des Weltverbands

Als er in die erste Kurve gekommen sei, «rannten da zwei Typen über die Strecke und ich hätte fast einen von ihnen erwischt», schilderte Lawson später. «Das ist inakzeptabel.» Auf Nachfrage betonte er, dass er für den Vorfall eine Erklärung verlange. 

Der für die Sicherheit auf der Rennstrecke zuständige Internationale Automobilverband erklärte, die dortigen Streckenposten hätten die Trümmerteile entfernen sollen, sobald alle Autos Kurve eins passiert haben. Als klar wurde, dass Lawson einen Boxenstopp machen würde, sei die Anweisung für den Einsatz der sogenannten Marschalls aufgehoben worden. Zu dem Vorfall werde weiter ermittelt.

Lawson muss nach der Kurve ordentlich auf die Bremse treten, um Schlimmeres zu verhindern.
Lawson muss nach der Kurve ordentlich auf die Bremse treten, um Schlimmeres zu verhindern.
Screenshot: Twitter/verstrii

Magnin: «Wir müssen kein Drama daraus machen»

Magnin: «Wir müssen kein Drama daraus machen»

26.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

So dreist legen Betrüger in Zürich Wohnungssuchende rein – eine Warnung
«Dies sind dunkle Tage»: Biden ruft zum Widerstand gegen Trump auf
Darum verlassen William und Kate Adelaide Cottage
IV-Gutachter sollen Patient extra falsch beurteilt haben – auch zur Bereicherung?
USS Nimitz verliert Helikopter und Jet in nur 50 Minuten

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

In einem hochstehenden Clásico setzt sich Real Madrid gegen Barcelona mit 2:1 durch. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu Rudelbildungen, einem Handgemenge und zahlreichen Karten.

26.10.2025

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Vaduz – Carouge 3:1

Vaduz – Carouge 3:1

Challenge League | 11. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Rudelbildung beim Clásico: Im Bernabéu fliegen nach dem Schlusspfiff die Fetzen

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Vaduz – Carouge 3:1

Vaduz – Carouge 3:1

Odermatt erklärt Jubelschrei. «Vor ein paar Tagen hatte ich das Mindset, dass ich nur noch verlieren kann»

Odermatt erklärt Jubelschrei«Vor ein paar Tagen hatte ich das Mindset, dass ich nur noch verlieren kann»

Sportchef macht Trainerdiplom. Ancillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

Sportchef macht TrainerdiplomAncillo Canepa, wird jetzt Milos Malenovic Trainer beim FCZ?

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauer. Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauerMagnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Video-Highlights. Ayé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-HighlightsAyé schiesst Servette mit Doppelpack zu Sieg über Lugano

Video-Highlights. Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen

Video-HighlightsDer Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen