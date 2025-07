Müller: «Wenn die Strafe zehn Tage nach dem Rennen zurückgezogen wird, hat es einen sehr faden Beigeschmack» Nico Müller spricht bei blue Sport über das letzte Rennen in Jakarta und über die Schweizer Nachwuchsfahrer. 11.07.2025

Am Montag nach dem Formel-E-Wochenende in Berlin findet ein Rookie-Test für aufstrebende Talente statt – ohne Schweizer Beteiligung. blue Sport hat bei Rennfahrer Nico Müller nachgefragt, weshalb dem so ist.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Im Rahmen des Rennwochenendes in Berlin findet ein Rookie-Test statt, in dem 22 Fahrer die Formel-E-Autos testen und sich für einen Stammplatz empfehlen können.

Schweizer sind keine dabei, haben wir keine Motorsport-Talente? Nico Müller, der selbst schon am Rookie-Test teilgenommen hat, beantwortet diese Frage für blue Sport. Mehr anzeigen

Im Rahmen des offiziellen Rennwochenendes in Berlin ermöglicht die Formel E 22 Fahrern, sich zu präsentieren und sich bei den Teams für einen Stammplatz zu empfehlen. Um beim sogenannten Rookie-Test dabei sein zu dürfen, dürfen sie noch kein Formel-E-Rennen bestritten haben.

Die meisten von ihnen sind junge Talente, die noch in den Nachwuchsserien tätig sind. So sind zum Beispiel Dino Beganovic, Alex Dunne oder Gabriele Mini aus der Formel 2 dabei. Mit Jamie Chadwick, Bianca Bustamante, Abbi Pulling und Ella Lloyd sind auch vier talentierte Frauen am Start. Der älteste Rennfahrer ist der 31-jährige, ehemalige Formel-1-Pilot Daniil Kvyat.

«Es ist eine super Gelegenheit. Es ist schön, dass die Formel E den Nachwuchspiloten die Möglichkeit gibt», sagt Nico Müller, zweifacher Teilnehmer eines Rookie-Tests und 2018 Gewinner in Marrakesch, gegenüber blue Sport.

Die Formel E sei fahrerisch wegen des Energiemanagements eine andere Herausforderung als andere Rennserien. Um diese zu erfahren, seien die Testmöglichkeiten sehr begrenzt, deshalb sei es eine gute Möglichkeit, die Autos im Rahmen eines offiziellen Rennwochenendes zu testen.

Fehlen der Schweiz die Motorsport-Talente?

Schweizer sind in Berlin keine am Start. Auch sonst sind in den wichtigsten internationalen Nachwuchsserien nur vereinzelt Schweizer dabei. Hat die Schweiz ein Talent-Problem?

«Ich glaube, es kommt auf den Jahrgang darauf an. Wir hatten sehr starke Jahrgänge und dann solche, die wieder etwas abflachen», antwortet Müller auf die Frage und fügt an: «Grundsätzlich kann man aber sagen, dass für die Grösse unseres Landes und die Motorsport-Szene, die etwas überschaubar ist, wir eine sehr hohe Dichte an sehr talentierten Fahrern haben.»

Müller ist sich sicher, dass Schweizer Talente in den internationalen Nachwuchsserien schon bald wieder vorne mitmischen werden. «Trotzdem wäre es schön, hier in der Formel E junge Schweizer Rennfahrer zumindest in den Startlöchern zu haben. Bis dahin halten wir (Müller, Sébastien Buemi und Edoardo Mortara, Anm. d. Red.) die Flagge hoch.»

