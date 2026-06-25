Der Internationale Automobilverband FIA hebt auf Bestreben seines Präsidenten Mohammed Ben Sulayem dessen Amtszeitbeschränkung auf.

Das Votum im Rahmen einer ausserordentlichen FIA-Generalversammlung für diese Massnahme lag bei mehr als 90 Prozent Zustimmung.

Bisher betrug die maximale Amtszeit drei Vierjahresperioden. Der 64-jährige Ben Sulayem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Ende 2025 für seine zweite Amtszeit wiedergewählt worden.

Die Zwölfjahresbeschränkung hatte Ben Sulayems Vorgänger Jean Todt nach der Langzeitpräsidentschaft von Max Mosley eingeführt.