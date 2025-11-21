  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

GP von Las Vegas Findet Norris ausgerechnet im «härtesten Rennen» sein erstes Glück?

SDA

21.11.2025 - 06:41

WM-Leader Lando Norris gibt im Vorfeld des GP von Las Vegas Auskunft.
WM-Leader Lando Norris gibt im Vorfeld des GP von Las Vegas Auskunft.
Bild: Keystone

Lando Norris hat im WM-Titelkampf in der Formel 1 drei Rennwochenenden vor Saisonschluss alles in den eigenen Händen. Im Grand Prix von Las Vegas könnte der Brite die Vorentscheidung herbeiführen.

Keystone-SDA

21.11.2025, 06:41

21.11.2025, 07:46

Trotz guter Ausgangslage mochte sich Norris mit dem möglichen Szenario zu seinen Gunsten noch nicht befassen. Vor dem Flutlicht-Spektakel in der Glücksspielmetropole in Nevada gab sich der 26-jährige Engländer im Gegenteil skeptisch.

Oscar Piastri, Norris' Teamgefährte in der Equipe McLaren, und der vierfache Weltmeister Max Verstappen ihrerseits wollen ihren Traum vom (erneuten) Titelgewinn unbedingt am Leben halten. Dafür benötigen sie beide in der Endphase der Saison eine Aufholjagd, denn Norris ist mit dem recht komfortablen Vorsprung von 24 Punkten auf seinen ersten Verfolger Piastri in die USA gereist. Verstappen liegt 49 Punkte zurück.

An den Grand-Prix-Wochenenden in Las Vegas, in Lusail in Katar, wo auch die letzte Sprint-Prüfung gefahren wird, und beim Finale in Abu Dhabi sind im Idealfall noch insgesamt 83 Punkte zu holen. «Ich fühle mich wirklich gut und bin motiviert. Ich bin bereit für den Endspurt», betonte Norris vor seinem 150. Grand-Prix-Start.

Keine guten Erinnerungen

An Las Vegas hat Norris allerdings keine guten Erinnerungen. Im Vorjahr fuhren er und Piastri in den McLaren der Konkurrenz hinterher und schafften es weder im Qualifying noch im Rennen in die ersten fünf. «Las Vegas war für uns in der Vergangenheit eine Herausforderung», blickte Norris zurück. Im Vorjahr sei es das schlechteste Rennen der Saison gewesen. «Daher freue ich mich nicht wirklich darauf.» Auf eine Nachfrage eines Journalisten, warum er sich nicht in der Favoritenrolle sehe, reagierte Norris gereizt. «Ich sage nicht, dass ich Zehnter werde. Ich sage nur, dass es schwierig wird zu gewinnen. Schaut euch die Daten an. Wir waren meilenweit weg.»

Das gilt für Piastri auch für die Gegenwart. Der junge Australier will seine Leistungskrise nach fünf Rennen ohne Podestplatz hinter sich lassen. «Ich konzentriere mich auf meine Performance.» Er erinnerte daran, dass die Strecke viele Überholmanöver ermöglicht. Zweikämpfe zwischen den Teamkollegen würden im Team McLaren allerdings nicht zur Entspannung beitragen.

Norris hielt am Mittwoch noch einmal fest, dass es kein böses Blut zwischen ihm und Piastri gebe. «Wir sind immer noch unterschiedliche Menschen. Aber was unsere Beziehung angeht, verstehen wir uns gut. Ich denke, es läuft besser denn je», betonte der Brite.

Verstappen stapelt tief

Für Verstappen sind die Chancen auf den fünften WM-Titel am Stück überschaubar. Der Niederländer jubelte im Vorjahr in Las Vegas über seine erneute erfolgreiche Titelverteidigung, Platz 5 reichte damals dafür. Diesmal muss Verstappen auf Aussetzer seiner Rivalen in den orangefarbenen Autos hoffen, um doch noch den Titel erneut zu holen.

Im Grand Prix von São Paulo überzeugte Verstappen zuletzt mit einer beeindruckenden Aufholjagd; nach dem Start aus der Boxengasse schaute noch Rang 3 heraus. «Es war eine unglaubliche Wende des Teams und zeigt, dass wir nie aufgeben. Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und weiter Druck zu machen, denn wir haben nichts zu verlieren», sagte Verstappen.

Pressestimmen zur Formel 1. «Verstappen fuhr wie ein Gott» ++ «Traumwochenende für Lando Norris»

Pressestimmen zur Formel 1«Verstappen fuhr wie ein Gott» ++ «Traumwochenende für Lando Norris»

Kampfansagen blieben aber aus. An diese Art Aufholjagd glaubt Verstappen nach aussen hin nicht mehr. Seine drei Siege in den vergangenen sechs Rennen würden «nicht wirklich etwas ändern. Wir brauchen jetzt schon viel Glück, um überhaupt noch eine Chance zu haben.» Glück – und das ausgerechnet in der Stadt des Glücksspiels.

Die WM-Fahrerwertung

Meistgelesen

«Ich will, dass Mama und Papa sich wieder vertragen – sie lieben sich doch»
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
Viehfrachter mit 3000 Rindern an Bord ist nicht mehr zu orten
Bitcoin sackt ab – Schweizer Börse vor rotem Start
SFV-Ausbildungschef Bruggmann: «Zeigt einfach, wo unser Problem liegt»

Videos aus dem Ressort

Hattrick gegen Montréal: Ovechkin trifft und trifft

Hattrick gegen Montréal: Ovechkin trifft und trifft

Auch mit 40 Jahren trifft Washington-Captain Alexander Ovechkin am laufenden Band. Beim 8:4-Sieg gegen die Montréal Canadiens gelingen dem NHL-Rekordtorschützen gleich drei Treffer.

21.11.2025

Kurashev trifft für San Jose gegen die Los Angeles Kings

Kurashev trifft für San Jose gegen die Los Angeles Kings

21.11.2025

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Die U17-Nati spielt am Freitag den WM-Halbfinal gegen Portugal. blue Sport Experte Pascal Zuberbühler, der für die FIFA in Katar im Einsatz ist, traut den Schweizern den Exploit zu.

20.11.2025

Hattrick gegen Montréal: Ovechkin trifft und trifft

Hattrick gegen Montréal: Ovechkin trifft und trifft

Kurashev trifft für San Jose gegen die Los Angeles Kings

Kurashev trifft für San Jose gegen die Los Angeles Kings

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Zubi: «Für die U17-Nati ist alles möglich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Rad. Aus Israel-Premier Tech wird NSN Cycling Team

RadAus Israel-Premier Tech wird NSN Cycling Team

Kurz vor der WM. Schweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Kurz vor der WMSchweizer Handballerinnen kassieren Kanterniederlage

Handball. Österreicher Herburger in der nächsten Saison bei Kriens-Luzern

HandballÖsterreicher Herburger in der nächsten Saison bei Kriens-Luzern