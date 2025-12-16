  1. Privatkunden
«Interesse so hoch wie nie zuvor» Die Formel 1 kehrt nach Portugal zurück

SDA

16.12.2025 - 11:30

In den letzten Jahren vor allem für Motorradrennen gebraucht: 2027 kehrt auch die Formel 1 auf den Circuit an der Algarve in Portugal zurück
In den letzten Jahren vor allem für Motorradrennen gebraucht: 2027 kehrt auch die Formel 1 auf den Circuit an der Algarve in Portugal zurück
Keystone

Die Formel 1 kehrt zurück auf die Rennstrecke im portugiesischen Portimão.

Keystone-SDA

16.12.2025, 11:30

16.12.2025, 12:09

In den Jahren 2027 und 2028 soll wieder auf dem Grand-Prix-Kurs an der Algarve gefahren werden, wie die Rennserie mitteilte. Im Kalender ersetzt der Grosse Preis von Portugal dann die Strecke im niederländischen Zandvoort, deren Vertrag nach der kommenden Saison ausläuft.

In Portimão fuhr die Formel 1 bereits in den Jahren 2020 und 2021, als während der Corona-Pandemie Gastgeber gesucht wurden und vor allem europäische Austragungsorte zum Zug kamen. Beide Rennen gewann Lewis Hamilton, der damals noch für Mercedes fuhr. In Portugal wurden zudem in der Geschichte der Rennserie auch Rennen in Porto, Monsanto und Estoril veranstaltet.

«Das Interesse, einen Formel-1-Grand-Prix auszutragen, ist so hoch, wie es noch nie zuvor war», sagte Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. Als mögliche Kandidaten für den Rennkalender in den kommenden Jahren waren zuletzt auch Südafrika, Thailand und Südkorea gehandelt worden.

