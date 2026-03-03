  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im Ferrari zur Trauung Formel-1-Star Leclerc hat geheiratet 

dpa

3.3.2026 - 16:30

Sie sind nun verheiratet: Alexandra Saint Mleux und Charles Leclerc. (Archivbild)
Sie sind nun verheiratet: Alexandra Saint Mleux und Charles Leclerc. (Archivbild)
dpa

Traumkulisse in Monaco und Spritztour im Oldtimer: Ferrari-Star Charles Leclerc ist unter der Haube. Der Monegasse gab seiner Freundin Alexandra das Ja-Wort. Wer ist seine Frau?

DPA

03.03.2026, 16:30

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat seine Freundin Alexandra Saint Mleux geheiratet. Der Ferrari-Star postete bei Instagram Fotos und Videos von der standesamtlichen Trauung. «Ein Tag, an den wir uns für immer erinnern werden», schrieb der Monegasse Leclerc wenige Tage vor dem ersten Saisonrennen an diesem Sonntag in Melbourne. «Teil eins ist geschafft, Teil zwei folgt nächstes Jahr mit all unseren Lieben.»

Die Braut postete ebenfalls Fotos von der Zeremonie in Weiss. «Traum», schrieb sie. «Ich kann es kaum erwarten, dich nächstes Jahr noch einmal zu heiraten.» Auf Instagram nahm sie auch schon Leclercs Nachnamen an. Ferrari schrieb: «Herr und Frau Leclerc! Was für ein Tag!!»

Traumkulisse in Monaco

Das Paar hatte einen seiner ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritte beim Tennisturnier von Wimbledon 2023. Seit 2025 waren die beiden verlobt. Alexandra Saint Mleux wurde 2001 in Calais (Frankreich) geboren und hat auch mexikanische Wurzeln. Sie studierte Kunstgeschichte, wo sie sich auf die Kunst des 20. Jahrhunderts spezialisierte, und wird mittlerweile als Influencerin bezeichnet.

Die Trauung fand vor einer traumhaften Kulisse in Monaco statt, Medienberichten zufolge bereits am 28. Februar. Das Hochzeitskleid entwarf der australische Designer Paolo Sebastian in Adelaide. Nach der Eheschliessung machte das Paar eine Spritztour in einem Ferrari 250 Testa Rossa von 1957.

Meistgelesen

Iranischer Verteidigungsminister stirbt einen Tag nach Amtsantritt
«Wir haben gesagt: ‹Keine Kriege mehr, keine Regimewechsel mehr!›»
Israel soll iranischen Expertenrat bombardiert haben

Videos aus dem Ressort

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Am 3. März startet die Frauen-Nati in die WM-Qualifikation. Auf dem Weg an die Endrunde in Brasilien muss die Schweiz nach der Gruppenphase auch noch die Playoffs überstehen. Hier erfährst du alles, was du über die WM-Quali wissen musst.

03.03.2026

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel meldet sich eindrucksvoll in der NHL zurück. Im dritten Spiel nach seiner langen Verletzungspause erzielt der Verteidiger der Dallas Stars beim 6:1-Auswärtssieg über die Vancouver Canucks gleich zwei Tore.

03.03.2026

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

LALIGA | 26. Runde | Saison 25/26

02.03.2026

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

So qualifiziert sich die Schweiz für die WM – der verrückte Modus einfach erklärt

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Lian Bichsel glänzt mit zwei Toren bei Sieg der Dallas Stars

Real Madrid – Getafe 0:1

Real Madrid – Getafe 0:1

Mehr Videos

Mehr Motorsport

Mehrere Herzstillstände. Dettwiler plant nach Horror-Crash das Comeback: «Nicht jeder hätte diesen Unfall überlebt»

Mehrere HerzstillständeDettwiler plant nach Horror-Crash das Comeback: «Nicht jeder hätte diesen Unfall überlebt»

Eskalation im Nahen Osten. Sorgen vor Saisonstart in der Formel 1: Pirelli bricht Tests in Bahrain ab

Eskalation im Nahen OstenSorgen vor Saisonstart in der Formel 1: Pirelli bricht Tests in Bahrain ab

Motorrad. Bezzecchi mit dem Sieg – Nuller für Marc Marquez

MotorradBezzecchi mit dem Sieg – Nuller für Marc Marquez